Chegou à Sotheby’s numa caixa de sapatos e foi vendido por 16,2 milhões

O vaso chegou à Sotheby’s, em Paris, numa caixa de sapatos e acabou por ser vendido esta terça-feira em leilão por 16,2 milhões de euros. A peça que se julgava não ter muito valor, ganha também o lugar de objeto mais caro alguma vez vendido individualmente pela casa de leilões em França.

O vaso estava guardado no sótão de uma família e, segundo a Reuters, a peça foi descrita pelos especialistas como um vaso de porcelana raro, muito bem preservado e que terá sido desenhado para Qianlong (dinastia Qing), imperador da China entre 1736 e 1796. O preço final superou em 20 vezes o estimado pela casa de leilões francesa, que avaliava o objeto em menos de 1 milhão de euros.

“O vendedor [do vaso] apanhou o comboio, o metro, e andou a pé até às portas da Sotheby’s e depois até ao meu escritório, com o vaso guardado numa caixa de sapatos, protegida por papel de jornal. Quando colocou a caixa na minha secretária e a abriu, ficámos todos estupefactos com a beleza da peça”, referiu Olivier Valmier, especialista da Sotheby’s Paris.

O leilão durou vinte minutos, mais tempo do que o habitual, devido ao grande número de interessados no vaso, e acabou por ser vendido a um comprador chinês que a Sotheby’s preferiu não revelar.