China ameaça deixar de comprar dívida dos EUA

A China é o maior credor dos Estados Unidos, detendo mais de um bilião de dólares de obrigações soberanas americanas. Mas Pequim pondera abrandar ou mesmo parar de comprar dívida americana, segundo informações avançadas pela agência Bloomberg.

Os responsáveis de Pequim ouvidos pela agência, referem que a decisão de abrandar as compras de dívida americana, citando que este ativos está menos atrativo e as tensões comerciais com os EUA. A China tem reservas externas de 3,1 biliões de dólares e avalia regularmente onde investir esse dinheiro. As recomendações dos responsáveis ouvidos pela Bloomberg não é vinculativa, ou seja, ainda não há uma decisão sobre se a China continuará a investir nas obrigações dos EUA.

A notícia está a penalizar os títulos de dívida americana, com a taxa das obrigações a dez anos a subir 3,6 pontos base para 2,5825%. “Com os mercados a já terem de lidar com elevada oferta de dívida, notícias sobre uma potencial menor procura da China renovou dinâmicas negativas”, disse Michal Leister, analistas do Commerzbank, citado pela Bloomberg.

O dólar também se ressentiu com o risco de a China deixar de alimentar o mercado de dívida dos EUA. O euro ganha 0,47% face à divisa americana para 1,1991 dólares. A seguir à China, os países de onde vem mais investimento para as obrigações soberanas americanas são o Japão, a Irlanda, Brasil, Ilhas Caimão, Suíça e Reino Unido, segundo dados do Tesouro americano.