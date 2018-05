China dá ordem para comprar mais petróleo e cereais aos EUA

Ordem para comprar. É a mensagem do regime de Pequim para as empresas estatais chineses para evitar uma guerra comercial com os EUA. A China vai fazer importações recorde de petróleo americano e também vai aumentar as compras de cereais à maior economia do mundo, segundo a Reuters.

Nos últimos dias tanto Washington como Pequim têm feito concessões de forma a obterem um acordo que evite uma escalada para uma guerra comercial. Esse cenário colocaria problemas à economia mundial e os analistas dizem que ninguém sairia vencedor numa situação em que EUA e China impusessem cada vez mais restrições às trocas comerciais entre as duas potências.

Esta semana os dois países estiveram perto de atingir um acordo, mas esta quarta-feira, o presidente americano, Donald Trump, disse que ainda se estava longe dos objetivos pretendidos. A Casa Branca quer diminuir o défice comercial com a China e a ordem de Pequim para importar mais petróleo e cereais americanos ajudará a diminuir essa diferença. Em 2017, o défice comercial americano face à China foi de 375 mil milhões de dólares.