China já administrou um milhão de vacinas e começou pelas fábricas

Desde julho, as autoridades chinesas já administraram mais de um milhão de vacinas, tendo dado prioridade aos trabalhadores da indústria transformadora, revelou Zeng Yixin, vice ministro e líder da Comissão Nacional de Saúde da China, citado pela Bloomberg.

O governante explicou numa conferência de imprensa, no sábado, em Pequim, que a administração da vacina contra a covid deu prioridade aos operários fabris porque estes "correm maior risco de infeção" já que não podem evitar o trabalho presencial.

Note-se que este plano de vacinação é considerado ainda "experimental", ou seja, as autoridades chineses podem estar a usar a população como se usam os voluntários dos testes clínicos clássicos seguidos noutros países pelas companhias farmacêuticas.

A vacina chinesa está a ser desenvolvida e produzida pela Sinovac Biotech e pela empresa pública China National Biotec Group (CNBG).

Citado pela mesma agência noticiosa, Zeng Yixin referiu que a China está agora "a planear uma distribuição mais alargada da vacina experimental aos trabalhadores dos hospitais, das alfândegas, dos transportes públicos e das cadeias logísticas, bem como a grupos populacionais mais vulneráveis", como os de pessoas com condições de saúde mais graves, delicadas, com doenças crónicas, por exemplo.

Numa fase posterior, a vacina chegará ao público em geral, acrescentou o vice-ministro.

O número referido de um milhão diz respeito a doses aplicadas, não ao número de pessoas inoculadas. A vacina do consórcio Sinovac/CNBG é dada em duas doses.

O presidente da empresa estatal CNBG, Yang Xiaoming, disse recentemente que já terão sido vacinadas mais de 650 mil pessoas em todo o país, refere a Bloomberg, que cita meios de comunicação social locais.

A mesma agência noticiosa adianta que, apesar de as autoridades chineses não revelarem metas para as próximas fases do plano de vacinação nacional, sabe-se que cerca de 50 milhões de pessoas estão no grupo dos tais trabalhadores com risco elevado de exposição ao coronavírus.

A China é o país mais populoso do mundo, com mais de 1,4 mil milhões de habitantes, o equivalente a quase 20% da população mundial.