China pesa 45% nas aquisições internacionais dos portugueses

A China é o destino de origem de quase metade das compras online dos portugueses fora do país: só no ano passado representaram 45% das encomendas.

Espanha (16%) e Reino Unido (11%) são os dois outros mercados preferidos pelos consumidores nacionais na hora de fazer encomendas online, segundo os dados do estudo IPC Cross-Border Ecommerce Survey 2018, do International Post Corporation (IPC), conhecidos no início do ano.

O site chinês de ecommerce Alibaba/Aliexpress, juntamente com os norte-americanos eBay e a Amazon, está entre os sites internacionais onde os portugueses mais compram. Só estes três sites representam 54% das encomendas internacionais dos consumidores nacionais, tendo 51% pago com Paypal, Alipay ou um sistema equivalente.

O estudo do IPC revela ainda que 70% das encomendas foram entregues por correio e 60% em casa. Das encomendas, 41% cabia na caixa de correio e 85% comprou um produto com até 2 quilos. E embora 65% não tenha tido custos com taxas de envio, já 7% dos consumidores pagaram taxas aduaneiras pelas suas encomendas, com apenas 4% a devolver as suas encomendas ao vendedor.

O número de encomendas vindas do espaço extracomunitário tem vindo a aumentar, bem com o número de queixas referentes às encomendas internacionais. Só em 2018, os CTT receberam mais de 15 milhões de objetos de tráfego de fora da União Europeia, tendo os problemas feito sentir-se sobretudo com as encomendas usando o método Yanwen (operador logístico chinês), com quem os CTT não têm acordo.

Um crescimento que os Correios admitem estar a ter impacto. “Os CTT têm sentido constrangimentos devido a expedições irregulares de e-commerce, sobretudo internacional, nomeadamente com o aumento de compras realizadas em sites chineses”, admitiu em julho fonte oficial dos CTT.