China quer recuperar valor da sua moeda com ajuste anticíclico dos preços

O valor da moeda chinesa, o yuansta segunda-feira, subiu e 202 pontos base, ou 0,29%, face ao dólar norte-americano, segundo o Sistema de Comércio de Divisas da China (CFETS).

Um dólar valia 6,85 yuan, após aquele organismo ter anunciado que os bancos chineses reiniciaram o ajuste “anticíclico”, como parte do mecanismo de fixação de preços de paridade do yuan face ao dólar.

Segundo o CFETS, a maioria dos bancos de divisas realizaram o ajuste por iniciativa própria, desde princípios de agosto, para contrariar o sentimento pró cíclico, face a um yuan debilitado no mercado de divisas.

Nos últimos meses, o yuan experimentou uma tendência negativa, em parte devido ao dólar norte-americano mais forte e a um “clima volátil no comércio mundial”, segundo a entidade, face à guerra comercial instalada entre Pequim e Washington.

“O ajuste terá um papel ativo para ajudar o yuan a manter-se estável num nível razoável e equilibrado”, indica o regulador.

Em maio de 2017, o regulador de divisas da China introduziu o facto de ajuste anticíclico no modelo de fixação dos preços, para travar flutuações no mercado de divisas.

Após o mercado voltar à normalidade, com fluxos de capital equilibrados, os bancos reduziram o ajuste e colocaram o fator anticíclico em nível neutro.

A taxa de paridade do yuan, face ao dólar, baseia-se na média dos preços oferecidos antes da abertura do mercado interbancário e pode oscilar, no máximo, 2% por dia.