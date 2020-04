China sem mortos pelo terceiro dia mas tem mais 89 casos

A China registou 89 casos de infeção pelo novo coronavírus, nas últimas 24 horas, incluindo três de contágio local na província de Guangdong, adjacente a Macau, informou esta terça-feira a Comissão de Saúde do país.

Até às 00:00 de hoje (17:00 de segunda-feira em Lisboa), as autoridades chinesas não registaram novas mortes devido à covid-19, o terceiro dia desde o início da epidemia, em dezembro passado, sem vítimas mortais.

Todos os três casos de contágio local foram diagnosticados na província de Guangdong, adjacente a Macau, no sudeste do país. Os restantes 86 casos são importados do exterior.

No final do mês passado, as autoridades chinesas baniram a entrada de estrangeiros no país, mas muitos chineses radicados no exterior estão a voltar ao país, à medida que a doença alastra pelo resto do mundo, pelo que a China passou a contar com centenas de casos importados.

Segundo a Comissão de Saúde chinesa, 75 pacientes receberam alta após terem superado a doença, nas últimas 24 horas, mas devido às 89 novas infeções registadas, o número total de infetados “ativos” no país asiático aumentou para 1.170, no terceiro dia consecutivo de inversão de tendência de descida.

O número total de infetados diagnosticados na China desde o início da pandemia é de 82.249, entre os quais 3.341 pessoas morreram e, até ao momento, 77.738 pessoas tiveram alta, acrescentou a mesma fonte.

As autoridades chinesas referiram que 720.544 pessoas em contacto próximo com infetados estiveram sob vigilância médica na China, entre as quais 8.612 permanecem sob observação.

A pandemia da covid-19 já causou mais de 118 mil mortos e infetou quase 1,9 milhões de pessoas em 193 países e territórios.