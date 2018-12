China vai emitir obrigações perpétuas pela primeira vez com economia a abrandar

O Banco da China vai emitir obrigações perpétuas num valor que deverá atingir 40 mil milhões de renminbi (mais de cinco mil milhões de euros, no câmbio atual), avança esta quarta-feira a Bloomberg, a citar fontes próximas da operação. A emissão ainda não tem data para acontecer e aguarda ainda aprovação dos reguladores, segundo agência.

A operação é conhecida num momento em que surgem novas obrigações de reforço do capital dos bancos, quer para garantir estabilidade das instituições financeiras, quer para assegurar maior financiamento à economia com Pequim a procurar novos estímulos para conter o abrandamento económico. No próximo ano, espera-se que a economia chinesa cresça apenas 6,2%, de acordo com as previsões do Banco Mundial.

A Bloomberg cita um comunicado do Banco Popular da China, desta quarta-feira, segundo o qual os reguladores se reuniram ontem para discutir meios para reforçar o capital das instituições financeiras do país e dar início rapidamente à venda de títulos de dívida perpétua. Estas obrigações, sem prazo de maturidade, não são redimíveis e garantem aos investidores apenas o rendimento do pagamento regular de juros.

Os bancos chineses têm vindo a ser chamados a reforçar as almofadas de capital de forma a cobrirem também o financiamento concedido via compra de dívida ou outros mecanismos de crédito informal. Estes financiamentos têm vindo a ser mais contidos, com menor liquidez para a economia, ainda que em novembro o crédito dos bancos chineses tenha ainda conhecido um aumento de 13,1% face ao mesmo mês do ano passado.

O governo central chinês reuniu na passada semana a Conferência Central Anual de Trabalho Económico, prometendo reforçar os estímulos e proceder a cortes de impostos. Apesar dos riscos identificados no passado, indicou que pretende permitir um aumento substancial das emissões de dívida dos governos locais através de veículos especiais.

Vários indicadores da economia da China – que deverá terminar o ano a crescer 6,5% – têm vindo a resvalar, indiciando uma perda de intensidade da atividade económica (das vendas de retalho ao investimento) que muitos analistas apontam como um dos principais riscos para o crescimento económico mundial em 2019.