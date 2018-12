China vai “reduzir e eliminar” taxas sobre automóveis importados aos EUA

O Presidente dos Estados Unidos anunciou que a China vai “reduzir e eliminar” as taxas sobre os automóveis importados aos norte-americanos, na sequência da trégua comercial de 90 dias acordada entre os líderes das duas maiores economias mundiais.

“A China concordou em reduzir e eliminar as tarifas sobre os carros que chegam à China dos EUA. Atualmente, essas tarifas são de 40%”, escreveu Donald Trumo na sua conta oficial da rede social Twitter, no domingo.

A Casa Branca já tinha anunciado que os dois países estabeleceram uma trégua comercial, que vai adiar por 90 dias o aumento das taxas alfandegárias norte-americanas impostas sobre importações chinesas, depois de Donald Trump e Xi Jinping chegaram a acordo durante um jantar, no final da cimeira do G20, que decorreu entre sexta-feira e sábado, em Buenos Aires.

A administração norte-americana tinha anunciado que as taxas alfandegárias sobre importações chineses no valor de 200 mil milhões de dólares iam aumentar de 10% para 25% no início do próximo ano e Trump estava a considerar alargar o número de bens chineses que iriam sofrer esse aumento.

A Casa Branca acrescentou que se os dois lados não chegarem a acordo no prazo de 90 dias, então o aumento das taxas alfandegárias será aplicado.