Governo revela novos investimentos da China em Portugal

Com o tema da OPA da China Three Gorges à EDP a dominar a atualidade, os ministros dos Negócios Estrangeiros de Portugal e da China reuniram-se esta sexta-feira em Lisboa, o que não acontecia há 13 anos.

Numa conferência de imprensa conjunta, o ministro português referiu que o investimento chinês em Portugal está a ser analisado, nomeadamente no setor industrial. Por outro lado, estão também a ser discutidas as exportações portuguesas para a China, principalmente nos setores da agropecuária e dos alimentos. Nesse sentido, estão a decorrer na China processos de inspeção sanitária para facilitar o desenvolvimento da exportação destes produtos e o processo deve ficar concluído ainda este ano, adiantou Santos Silva.

A Iniciativa “Uma Faixa e Uma Rota” esteve também na base da reunião de trabalho desta sexta-feira. “Portugal, por razões geográficas e económicas, pode ser um bom ponto de encontro na Europa entre entre a faixa terrestre e a rota marítima da Nova Rota da Seda”, referiu o chefe da diplomacia portuguesa.

Portugal e China partilham “a mesma visão sobre a ordem internacional baseada em regras e no multilateralismo”, destacou Augusto Santos Silva.

Questionado pelos jornalistas sobre a forte presença de investimento chinês em Portugal, Santos Silva refere que os critérios são outros: Portugal aceita qualquer investimento desde que crie emprego, crie riqueza e preserve os ativos em Portugal, sublinhou.

Wang Yi congratulou-se pela boa relação diplomática dos dois países e destacou a cooperação com a Europa como uma “prioridade da agenda diplomática” daquele país. Revelou ainda que estão a ser discutidos novos projetos, tendo por base a Iniciativa “Faixa & Rota”, pois a China e a União Europeia são “fatores de estabilidade”, acrescentou.

A OPA à EDP

Não é certo que os dois ministros tenham abordado o tema da OPA da China Three Gorges à EDP. Sobre o tema, Santos Silva limitou-se a dizer que se trata de “uma operação de mercado que deve ser acompanhada pelas entidades reguladoras competentes”. Esta posição mais contida do chefe da diplomacia portuguesa contrasta com a rápida resposta favorável do governo português ao avanço da OPA chinesa.

Também esta sexta-feira e sobre o mesmo tema, Mourinho Félix, secretário de Estado das Finanças, referiu que a OPA motivou a Autoridade da Concorrência e os reguladores europeus a analisar a questão da ligação acionista entre a EDP e a REN. Para Mourinho Félix é necessário respeitar a regulação e ter a certeza que se trata de um investimento estratégico útil.