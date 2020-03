China. Vendas de carros caem mais de 80%

As vendas de automóveis na China registaram em fevereiro passado uma queda homóloga de 81,7%, à medida que o surto do novo coronavírus paralisou o país, prolongando a crise num setor em contração nos últimos dois anos.

As vendas de veículos utilitários desportivos, ‘minivans’ e ‘sedans’ no maior mercado automóvel do mundo caíram para 224 mil unidades, segundo a Associação Chinesa de Fabricantes de Automóveis. As vendas “caíram acentuadamente devido ao forte impacto do surto”, admitiu a associação.

O Governo chinês já começou a reduzir as restrições na movimentação de pessoas em muitas zonas do país visando retomar a atividade económica. As fábricas de automóveis estão a reabrir, mas dezenas de milhões de trabalhadores ainda não conseguiram retornar ao trabalho, devido a medidas de quarentena.

No conjunto dos dois primeiros meses do ano, as vendas do setor automóvel caíram 43,6%, em relação ao mesmo período do ano anterior, e atingiram 1,8 milhão de unidades. Em 2019, as vendas de automóveis caíram pelo segundo ano consecutivo na China, à medida que a guerra comercial com Washington e a desaceleração da economia chinesa afetaram a confiança do consumidor.

A queda nas vendas é um golpe para as fabricantes globais, cujo aumento das receitas depende do mercado chinês, face a crescimentos anémicos nos Estados Unidos e na Europa.

A China concentra 27% da produção mundial de automóveis, face a 7% em 2003, quando enfrentou um surto de pneumonia atípica. O encerramento de fábricas no país constitui assim um entrave na cadeia de produção global de componentes automóveis.

Os analistas dizem que levará semanas ou talvez meses até que o setor retome os níveis normais de produção. As fabricantes dizem que o ritmo depende da rapidez com que os fornecedores podem retomar a entrega dos componentes.

A consultora Fitch Solutions admite que o regresso à normalidade “pode levar mais tempo do que o esperado devido à escassez de mão-de-obra e materiais”.