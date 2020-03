China volta a fechar bilheteiras de cinema com receio de nova vaga de infeções

Mais de meio milhar de salas de cinema chinesas voltaram a abrir no passado dia 20 apenas para voltarem a fechar portas menos de uma semana mais tarde, na última quinta-feira. Ao fim de dois meses de paragem, o sector enfrenta quebras que podem chegar aos 28% neste ano, à medida que as autoridades de Pequim promovem uma retoma tímida da atividade com receios de uma segunda vaga de infeções e com o consumo e confiança das famílias do país ainda longe da recuperação.

De acordo com a revista económica Caixin, a reabertura de bilheteiras chinesas iniciada na passada semana com menos de 5% das salas abertas em todo o país foi breve. Na última quinta-feira, a Administração Estatal de Cinema ditou novo fecho de portas, após ter sido conhecido um caso de infeção com o novo coronavírus que, desta vez, não foi importado, mas antes de origem doméstica, na província de Zhejiang, adjacente a Xangai, cita o South China Morning Post.

Mesmo esta reabertura breve acabou, no entanto, por ser contida. Os dados da indústria indicam que só 507 salas de cinema das mais de 70 mil que existem no país estavam de portas abertas dia 21, um dia depois de ter sido autorizado o regresso à atividade das bilheteiras. A opção dos distribuidores recaiu em exibir sem estreias os êxitos que estavam em sala antes da paragem forçada na véspera do Ano Novo Lunar, a 24 de janeiro. Nas grandes cidades, ainda assim, a maioria dos cinemas não arriscou um regresso.

A indústria de produção e de distribuição de filmes é uma das mais afetadas, com a Comissão Nacional de Reforma e Desenvolvimento, a agência de planeamento económico estatal da China, a preparar neste momento um pacote de propostas de apoio para o sector. A publicação especializada Hollywood Reporter cita, entretanto, executivos do sector que estão a ser aconselhados a não transferir os direitos das estreias para distribuidores online, guardando-os para a reabertura efetiva das salas.

Mas muitos dizem-se em dificuldades. A principal agente de bilheteiras do país, a Maoyan, reportou na última semana aos investidores prejuízos da ordem dos 25 milhões de euros (200 milhões de yuans) com indemnizações aos consumidores por cancelamentos com o fecho ditado pela pandemia. Segundo os analistas do China International Capital Corporation, um banco de investimento, os cinemas da China deverão este ano perder quase um terço das receitas, que deverão ser reduzidas para 46,2 mil milhões de yuans (5,8 mil milhões de euros).

Mas, este é só um dos sectores a tentar fazer um retorno tímido à atividade na China, num momento em que a contabilização de casos é incerta. Só havia 55 novos casos confirmados na última quinta-feira. Na cidade de Wuhan, primeiro foco da doença a nível global, há informação de que os casos que testam positivo mas são assintomáticos não estão a entrar nas estatísticas oficiais.

Entretanto, muitos permanecem ainda em casa por todo o país e os indicadores da última semana mostram-no. As viagens de metro nas nove maiores cidades do país mostram uma circulação diária abaixo dos 15 milhões de pessoas na média dos últimos sete dias. No mesmo período do ano passado, a circulação estava perto dos 40 milhões de viagens diárias, apontam dados publicados pela consultora Capital Economics. A atividade dos serviços, no índice de gestores de compras de fevereiro, estava 15% abaixo dos níveis do ano passado, e o consumo de carvão pelas indústrias mantém-se ainda também 25% abaixo do normal.