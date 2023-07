Chineses da CALB com contrato para fábrica de baterias em Sines

Filipe Santos Costa, presidente da AICEP © Gerardo Santos / Global Imagens

A China Aviation Lithium Battery Tecnology (CALB), empresa chinesa que ocupa a sexta posição no top dos maiores produtores de baterias do mundo, já assinou um contrato de reserva de 90 hectares em Sines para uma fábrica de baterias em Portugal.

A notícia é avançada pelo jornal Público, que cita o presidente da Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal (AICEP). Filipe Santos Costa, "o processo está a andar" e os promotores apresentaram já à AICEP candidatura à classificação do investimento como Potencial de Interesse Nacional, classificação passível de ser atribuída a projetos de valor superior a 25 milhões de euros e que criem 50 ou mais postos de trabalho.

Este responsável não avança, no entanto, com valores no investimento da CALB em Sines. Recorde-se que o memorando de entendimento da empresa com o Estado português foi assinado a 3 de novembro de 2022, memorando que previa já a reserva de direito de superfície, embora sem quantificar a área pretendida. Fica-se agora a saber que são 90 hectares (cerca de 83 campos de futebol)e que "se destinam a erguer uma fábrica de craveira mundial, altamente inteligente, informatizada, autónoma e com zero carbono".