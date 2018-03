Chineses são os turistas que mais dinheiro gastam em Portugal

Os chineses são os turistas que mais gastam em Portugal com um valor médio em compras de 642 euros/dia, de acordo com dados da Global Blue sobre Tax Free Shooping. Em segundo lugar estão os norte-americanos, com 506 euros/dia e os angolanos que gastam 252 euros/dia no país. Também os russos (251 euros), brasileiros (225 euros) e moçambicanos (197 euros) estão na lista dos turistas que mais gastam em terras lusas.

Portugal é o país europeu que mais cresceu em tax free shopping em 2017 ao registar um aumento de 36% com os turistas extracomunitários a gastarem num dia em compras o mesmo que os europeus numa semana.

“Segundo dados da Eurostat, em 2017, viajaram por todo o mundo 130 milhões de chineses dos quais cerca de 13 milhões visitaram a Europa e 257 mil visitaram Portugal, o que quer dizer que há ainda um longo caminho a percorrer no que diz respeito à captação destes turistas”, refere em comunicado o presidente do comité organizador da Summit Shopping Tourism & Economy Lisbon 2018, João Vasconcelos.

As receitas totais geradas com turismo e viagens representam 10% do PIB português em 2017, mais 3% face ao ano anterior.

Summit Shopping Tourism & Economy Lisboa 2018

Portugal recebe esta sexta-feira, dia 16, o Summit Shopping Tourism & Economy Lisboa 2018, evento de cariz internacional que reúne especialistas nacionais e estrangeiros de diferentes setores para debater o impacto atual e futuro do turismo de qualidade e de compras em Portugal.

O ministro da Economia Manuel Caldeira Cabral, o presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Fernando Medina ou o presidente do El Corte Inglés, Dimas Guimeno são alguns dos nomes que marcam presença na sessão de abertura. O evento visa debater ao longo do dia várias questões relacionadas com o turismo com várias personalidades afetas ao setor como o secretário de estado dos assuntos fiscais, António Mendes, o presidente do Turismo de Portugal, Luís Araújo ou o secretário-geral da câmara de comércio e indústria Luso-Chinesa, Sérgio Martins Alves.