Chumbada nova contribuição da proteção civil

A autorização legislativa pedida pelo Governo à Assembleia da República, no Orçamento do Estado para 2019, para criar uma taxa de Proteção Civil nos municípios foi chumbada, esta quarta-feira, no Parlamento.

As propostas de eliminação do artigo do Bloco de Esquerda, PSD e CDS foram aprovadas, apenas com o voto contra do PS. O PCP já tinha anunciado que se iria juntar através do voto, criando assim a maioria necessária e inviabilizar o avanço da proposta. Mais uma vez, uma “coligação negativa” pôs em causa a estratégia do Governo para o Orçamento do Estado para 2019, como foi o caso do adicional ao ISP ou a descida do IVA das touradas.

A medida tinha sido adotada em Lisboa e Vila Nova de Gaia, entre outras autarquias, tendo acabado por ser declarada inconstitucional pelo Tribunal Constitucional.