Ciberataques, instabilidade e inflação. Eis os riscos que as empresas portuguesas mais receiam

© Unsplash

Ataques cibernéticos e instabilidade política ou social são os riscos que as empresas nacionais identificaram como sendo os mais prováveis de as afetar no decorrer deste ano. Logo de seguida, as companhias portuguesas apontam a inflação como um dos riscos esperados para 2023, tanto a nível mundial como nacional.

Os dados são do estudo "A Visão das Empresas Portuguesas sobre os Riscos", que foi levado a cabo pela consultora Marsh Portugal. O relatório, que vai na sua nona edição e conta com os contributos de 132 líderes empresariais nacionais, revela ainda que no top 5 dos riscos que as empresas esperam enfrentar este ano estão a "retenção de talentos" e "falha na cadeia de fornecimento". Como ressalva a Marsh, este era o risco mais esperado em 2022.

"Olhando para o risco de ciberataques como principal preocupação manifestada pelas empresas nacionais, Portugal revela um nível de maturidade manifestamente baixo na preparação para este tipo de ataques, apesar de ser notória uma cada vez maior consciencialização por parte da gestão de topo e dos responsáveis pela gestão de risco das empresas face ao tema da cibersegurança e as implicações que eventos desta natureza podem ter nas suas organizações", considera o risk specialist da Marsh Portugal, Fernando Chaves.

Riscos globais

Já a nível global, os 132 líderes das empresas portuguesas dizem que o principal risco que o mundo vai enfrentar em 2023 será a inflação (54%). Uma escalada de 9% em relação à edição de 2022 do relatório. A cibersegurança é a segunda preocupação, em especial a falhas nas medidas de proteção (49%), seguida dos riscos de "eventos climáticos extremos", com 42%. Para este ranking entraram ainda a "estagnação económica prolongada" (29%), que em 2022 surgia em 15.º lugar, e a "geopolitização de recursos estratégicos" (28%), que sobe uma posição face a 2022.

Perante este cenário importa gerir riscos e metade das empresas participantes no relatório garante dar elevada importância à prática da gestão de riscos. Já 34% consideram dar suficiente importância e apenas 15% afirmam dar pouca importância a esta temática.

Para Fernando Chaves, é importante que as empresas tenham uma gestão mais eficaz de riscos. "Coloca-as no caminho da resiliência, contribuindo para que se encontrem melhor preparadas para enfrentar um mundo cada vez mais complexo e volátil", afirmou, alertando ainda para a necessidade de se perceber, nos anos vindouros, o investimento concretizado se materializou numa maior capacidade de adaptação das empresas e superação do quadro económico que atravessamos atualmente.

Para já, 39% dos líderes empresariais declaram ter aumentado, este ano, o orçamento para a gestão de riscos e 42% afirmam que o valor estabilizou. Por outro lado, 17% dizem não saber qual o valor orçamentado para a gestão de riscos nas suas empresas e 2% dizem que este valor diminuiu.

Mudanças

Como refere o estudo "A Visão das Empresas Portuguesas sobre os Riscos" deste ano, e em comparação com os últimos quatro anos, a preocupação com os riscos tecnológicos permanece e tem vindo a aumentar, o que evidencia a apreensão das organizações com a possibilidade de ciberataques e demonstra a sua vulnerabilidade perante esta situação. Quase a par com estes riscos está a crescente preocupação com inflação e a estagnação económica que no ano passado ocupavam um lugar menos destacado, o que demonstra a inquietação dos inquiridos face ao desempenho económico em 2023.

A manter-se no Top 3 desde 2018 (excetuando 2021 e 2022) está a preocupação com os eventos climáticos extremos. "O posicionamento estável desta tipologia de riscos leva à conclusão que as empresas portuguesas têm uma noção clara do peso que os eventos climáticos extremos têm para a economia global, numa perspetiva de longo prazo, e a dificuldade em mitigar esse mesmo risco e os impactos relacionados no futuro próximo", consideram os analistas da Marsh.

De referir, ainda, a queda da preocupação com o risco "pandemia/propagação rápida de doenças infeciosas" caiu para o 14º lugar, com apenas 6% dos inquiridos a indicar este risco. Uma resposta que contrasta com os 48% registados, em 2022, e 63%, em 2021, altura em que a pandemia era o centro das preocupações mundiais.