Cibertataque paralisa oleoduto da costa leste americana

O governo federal dos Estados Unidos declarou neste domingo emergência regional para assegurar o transporte de combustíveis por estrada à Costa Leste dos Estados Unidos, após um ciberataque que paralisou o principal oleoduto de produtos petrolíferos refinados do país.

O ataque, na última sexta-feira, terá visado os sistemas informáticos do oleoduto da Colonial Pipeline Company, responsável por fornecer praticamente metade das necessidades de combustíveis dos estados do Leste americano. Na reação ao ataque com ransomware, a operadora do oleoduto suspendeu o sistema, que se mantém largamente bloqueado até aqui.

Ontem, o governo federal dos Estados Unidos declarou poderes de emergência para assegurar o transporte rodoviário de combustíveis, segundo escreve esta segunda-feira a imprensa internacional.

A medida é tomada com a procura por gasolina a aumentar devido aos receios de escassez, e com os preços a subirem hoje 4,2%, para um máximo de três anos, de acordo com a Bloomberg.

Ainda não há previsão sobre quando as operações do oleoduto poderão ser retomadas. Se o impacto é grandemente doméstico, poderá vir a implicar a necessidade de haver mais importações a partir da Europa, Canadá ou América Latina, e eventualmente falhas no abastecimento de combustíveis aos aeroportos da Costa Leste, de acordo com os jornais Financial Times e New York Times.