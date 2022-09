Ciclo de conferências no Porto para preparar o PT2030

Nuno Botelho, presidente da Associação Comercial do Porto © Ivo Pereira/Global Imagens

Debater as prioridades e os desafios que se colocam ao país e à região Norte no próximo quadro comunitário de apoio (PT2030) vai ser o objetivo de um ciclo de conferências, ao longo dos próximos meses, uma iniciativa que a organização, a Associação Comercial do Porto, designou por Projetor 2030.

Cada conferência, das seis incluídas no programa, contará com "três personalidades, com visões distintas sobre as matérias", que "vão marcar a agenda política, económica e social da próxima década".

Estão previstas abordagens que vão "da saúde à cultura; da administração pública ao ambiente; do apoio às empresas à política de transportes", antecipa a Associação Comercial do Porto (ACP), liderada por Nuno Botelho.

"Com esta iniciativa, a instituição visa estimular uma reflexão viva e informada sobre questões relevantes para o desenvolvimento do país e da região, com prioridade à troca de ideias e perspetivas sobre o futuro", justifica a entidade organizadora.

A primeira sessão está agendada para o próximo dia 28 de setembro, a partir das 17 horas, no Palácio da Bolsa, e será dedicada à saúde. Fernando Araújo, presidente do CH São João; João Marques Gomes, professor da Nova SBE; e Ema Paulino, presidente da ANF, são os convidados.

A ACP indica que a entrada é livre, mas sujeita a inscrição prévia e limitada aos lugares disponíveis. Todas as informações e o programa completo podem ser consultados no site da Associação.