Cidadãos nacionais impedidos de sair para o estrangeiro "por qualquer via"

A ministra da Presidência do Conselho de Ministros, Mariana Vieira da Silva © ANTÓNIO PEDRO SANTOS/LUSA

A ministra de Estado e da Presidência, Mariana Vieira da Silva, explicou esta tarde após o Conselho de Ministros que o governo aprovou a "proibição de saídas" do país "por qualquer via" e "independentemente do país", que "funciona como autoconfinamento", num momento em que Portugal está numa "situação pandémica grave".

É assim reposto o controlo de pessoas nas fronteiras. Vieira da Silva sublinha que o controlo de fronteiras terrestres não é sinónimo de encerramento de fronteiras e que as viagens por motivos de trabalho ou de saúde são as exceções. "As fronteiras voltaram a ter controlo mas não estão fechadas", diz a ministra.

Certo é que agora os "cidadãos nacionais ficam impedidos de sair para o estrangeiro", esclarece a ministra em resposta aos jornalistas.

As fronteiras terrestres estão limitadas a um conjunto de exceções e são semelhantes ao anterior confinamento, diz a ministra. As exceções incluem a "passagem de trabalhadores transfronteiriços, viagens de saúde, regresso a casa e passagem de mercadorias".