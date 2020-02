As 10 cidades com mais milionários no mundo

Nova Iorque, nos EUA, é a cidade mais rica do mundo. E é precisamente na América do Norte que se concentra o maior número de milionários – com uma fortuna avaliada entre os 5 e os 30 milhões de dólares, também chamados de “very high net worth individuals” –, somando 39,2%, seguindo-se a Ásia, com 27,1%, a Europa, 25,4%, o Médio Oriente e a América Latina e Caraíbas, ambas as regiões com 2,8%, o Pacífico, 1,8%, e finalmente África, com apenas 0,9%.

Com um aumento de 16,9% do número de ricos, Nova Iorque é de longe a cidade com mais milionários, atraindo pouco mais de 110 mil, segundo o último relatório da Wealth-X. Em 2019, em segundo lugar, com perto de 79 mil milionários, ficou Tóquio, no Japão, que cresceu 10,3% face ao ano anterior. Para encerrar o top3, Hong Kong (região administrativa especial semi-autónoma da China), que registou um aumento de 10,5%, somou perto de 65 mil. O relatório destaca que nenhuma cidade chinesa do território continental ou, por exemplo, da Alemanha, entra no top10, que inclui áreas metropolitanas e aglomerados populacionais.

Los Angeles, nos EUA, foi a quarta cidade com mais milionários, quase 64 mil, tendo crescido 16,8%. Seguem-se no ranking Londres, Reino Unido, com 46 mil (+14,4%), Paris, França, com 44 mil (+20,5%), Chicago, EUA, com perto de 41 mil (+16,7%), São Francisco, EUA, com 36 mil (+17,4%), Washington, EUA, com 34 mil (+16,5%) e, em décimo lugar, Dalas, também nos EUA, com 33 mil milionários e uma subida de 17,5%.

Segundo o mesmo relatório Istambul e Ancara, na Turquia, são as cidades onde é expectável que haja maior aumento de milionários, nos próximos cinco anos, se excluirmos a China e os EUA. Em ambas as cidades, espera-se um crescimento anual a rondar os 17%.