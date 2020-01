Cidades inteligentes podem gerar retorno de 54 mil milhões de euros

O investimento em cidades inteligentes deverá aumentar 14% este ano, sendo que a aposta em tecnologia inteligente e em inovação origina um retorno do investimento na ordem dos 5%. Globalmente, as cidades inteligentes poderão gerar um retorno de investimento de 60 mil milhões de dólares, cerca de 54 mil milhões de euros, segundo um estudo da Deloitte a 100 cidades inteligentes a nível mundial.

“As cidades portuguesas têm dado passos significativos no caminho das Smart Cities, investindo essencialmente ao nível da iluminação pública inteligente, mobilidade urbana sustentável, sistemas de interação com o cidadão e gestão inteligente de resíduos, para além de muitas outras tecnologias inovadoras”, diz Rui Gidro, partner da Deloitte, em declarações ao Dinheiro Vivo.

“Portugal já conta com diversas cidades de referência e prevemos que nos próximos anos os municípios continuem a investir neste domínio de forma mais colaborativa, com vista à melhoria da qualidade de vida dos seus cidadãos, maior eficiência administrativa e melhor sustentabilidade dos recursos”, refere o partner da consultora que instalou no país um centro de excelência de smart cities.

Sobre o retorno do investimento das cidades inteligentes em Portugal, a consultora não adiantou números, mas a nível global calcula que possa ser na ordem dos 60 mil milhões de dólares.

“Mais de metade das cidades líderes em tecnologia e inovação a nível mundial irão investir em projetos relacionados com smart cities pelos benefícios sociais e incremento da qualidade de vida”, refere a Deloitte.

A aposta em tecnologia inteligente e inovação pode originar uma redução na ordem de 90% das emissões de carbono nas cidades, onde têm origem 60% das emissões à escala global.

“Estima-se que 70% da população mundial irá viver em áreas urbanas até 2050, e 90% do crescimento previsto irá estar concentrado na Ásia e África. Apesar das cidades ocuparem 3% do solo terrestre, são responsáveis pelo consumo de 78% da energia do mundo e pela produção de quase dois terços da poluição mundial. Através das tecnologias das Smart Cities, é possível reduzir 90% das emissões das cidades no mundo inteiro e, por esta razão, é urgente acelerar o processo de utilização destas soluções” explica Miguel Eiras Antunes, líder global de Smart Cities e Governo Local na Deloitte, citado em nota de imprensa.

O estudo da Deloitte aponta ainda que a aposta na Internet das Coisas (IoT) “irão duplicar nos próximos anos para o meio ambiente e crescerão 50% para edifícios e espaços públicos, energia e eletricidade e gestão de água e resíduos.”

“Portugal tem todas as condições para ser pioneiro a nível global na área das Smart Cities. O caso de sucesso de Cascais (na área da mobilidade), mas também toda a transformação no setor da mobilidade em Lisboa e o investimento na transição digital do país criam todas as condições para desenvolver em Portugal produtos tecnológicos internacionalizáveis capazes de serem exemplos a nível global. Considero inclusive que, temos a dimensão adequada para com uma estratégia concertada a nível nacional, podemos ambicionar vir a ser uma referência enquanto Smart Nation, à semelhança de Singapura”, defende Miguel Eira Antunes.