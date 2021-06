Cimeira do G7 com medidas de "recuperação económica mais justa"

Cimeira do G7 em 2021 vai decorrer na região da Cornualha, no Reino Unido. © EPA/NEIL HALL

Dinheiro Vivo/Lusa 11 Junho, 2021 • 07:27 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A cimeira do G7 irá discutir medidas para uma "recuperação económica mais justa, sustentável e inclusiva que responda aos desafios únicos" que se vivem atualmente, anunciou esta sexta-feira a presidência dos Estados Unidos.

O Presidente norte-americano, Joe Biden, e os líderes do Grupo dos Sete países concordaram em continuar as suas políticas de apoio à economia global "enquanto for necessário" para criar uma recuperação "forte e equilibrada", de acordo com uma declaração da Casa Branca.

De acordo com a nota, as sete economias mais desenvolvidas procuram que a saída da crise gerada pela pandemia "beneficie a classe média e as famílias trabalhadoras".

Estas medidas seriam, se adotadas, adicionais ao imposto mínimo global sobre as sociedades que os ministros das finanças deste grupo acordaram na semana passada numa reunião em Londres, e que os EUA consideram uma "prioridade".

A taxa, que seria de pelo menos 15%, recebeu o impulso decisivo de Biden desde a sua chegada à Casa Branca, depois de os Estados Unidos sob Donald Trump terem evitado comprometer-se com esta iniciativa, que está a ser discutida no seio da OCDE.

Washington vê isto como "um passo crítico para acabar com a corrida de décadas ao fundo que leva as nações a competir sobre quem oferece a taxa mais baixa às grandes empresas à custa da proteção dos trabalhadores, do investimento em infraestruturas e do crescimento da classe média".

"Ao fazer com que as grandes multinacionais paguem a sua quota-parte e ao aumentar os recursos para financiar as prioridades de renovação interna, um imposto mínimo global sobre as empresas é uma parte fundamental dos nossos esforços", acrescentou a nota.

A Casa Branca quer que os países ponham fim ao imposto digital que alguns deles adotaram e sublinha que o plano afetará "as grandes multinacionais em geral, tanto nacionais como estrangeiras, e não apenas o setor tecnológico".

Este princípio "assegurará que as grandes multinacionais paguem um pouco mais nos locais onde operam, independentemente de estarem ou não fisicamente sediadas lá".

De acordo com o Financial Times, o Reino Unido está a pressionar para que o acordo de imposto sobre as sociedades não se aplique às empresas financeiras, o pilar da sua economia e à City de Londres.

o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, acolhe hoje os líderes do G7, numa cimeira considerada crucial para o combate e recuperação mundial da pandemia de covid-19.

A cimeira, que decorre até domingo, realiza-se na Cornualha, no sudoeste de Inglaterra, e será a primeira presencial entre os respetivos líderes em dois anos.

O acesso equitativo às vacinas anticovid-19, com ênfase na redistribuição de doses excedentes dos países membros do G7 (Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália, Japão e Reino Unido), vai estar no topo da agenda.

Os líderes do G7 também deverão discutir a transferência de tecnologias e recursos por países e farmacêuticas para facilitar e aumentar a produção de vacinas.

O regresso dos EUA ao Acordo de Paris representa também uma oportunidade para avançar com mais compromissos no combate às alterações climáticas.

A participação de Joe Biden constitui também uma oportunidade para uma maior união em termos de política externa, sendo esperadas discussões e declarações sobre as situações em Myanmar, Afeganistão, Etiópia, Bielorrússia, Líbia e Irão.

As relações com Rússia e China deverão ser abordadas, depois de críticas feitas, em maio, pelos ministros dos Negócios Estrangeiros do G7, a Moscovo e Pequim.

Além dos sete países, a cimeira da Cornualha vai contar com a participação da África do Sul, Austrália, Coreia do Sul e Índia, como convidados.

Participam também a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen e o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel.