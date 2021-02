Cinco mil empresas pediram apoio às rendas numa semana

O ministro de Estado, da Economia e da Transição Digital, Pedro Siza Vieira, fala durante a sua audição perante a comissão de Economia, Inovação, Obras Públicas e Habitação, na Assembleia da República, em Lisboa, 07 de julho de 2020. ANTÓNIO COTRIM/LUSA © LUSA

Desde o dia 04 de fevereiro cerca de cinco mil empresas candidataram-se ao apoio ao pagamento das rendas comerciais, revelou o ministro da Economia, no parlamento.

Em causa está o apoio lançado na semana passada e dirigido a empresários em nome individual, micro, pequenas e médias empresas e sociedade que tenham até 250 trabalhadores e não ultrapassem os 50 milhões de euros de faturação anual. O programa tem uma dotação inicial de 150 milhões de euros, metade do que foi anunciado pelo Governo.

"O apoio às rendas comerciais abriu no dia 04 de fevereiro e até agora temos cinco mil candidaturas, mas ainda não houve pagamentos" referiu Pedro Siza Vieira, quando questionado pelo deputado do PSD, Afonso Oliveira.

O ministro da Economia esclareceu que o pagamento ainda não ocorreu porque é preciso ter os dados relativos ao final do ano passado sobre os valores em causa. Siza Vieira reafirmou, no entanto, que pretende fazer chegar a primeira tranche desse apoio às empresas no primeiro trimestre e um segundo pagamento no segundo trimestre.

Siza Vieira lembrou que as rendas estão suspensas para todas as atividades que foram encerradas desde a primavera do ano passado. "As discotecas não pagam rendas desde março", sublinhou o ministro.

As empresas elegíveis têm de estar em situação de crise empresarial, com quebras entre 25% e 40%. Terão direito a um subsídio equivalente a 30% da renda devida durante seis meses, sendo o apoio mensal máximo de 1200 euros. Quem tiver quebras de 40% ou mais, terá direito a 50% da renda, até ao limite de 2000 euros de apoio por mês.

Manter os apoios

O ministro da Economia admite estender muitos dos apoios que estão em vigor para as empresas conseguirem assegurar a sobrevivência para a retoma.

"O ano de 2021 começa com perspetivas que não são os melhores e que põem em causa os pressupostos do Governo", começou por assinalar, justificando com o atraso na entrega das vacinas que "obriga a que as restrições às atividades económicas se prolonguem por mais tempo", assinalou.

"Estamos na disposição de estender no tempo e alargar na dimensão os apoios às empresas. Quer do ponto de vista de assegurar a continuação dos apoios ao emprego pelo tempo que for necessário através das várias modalidades e respetivos ajustamentos", frisou

"Reforçar os apoios às despesas fixas não salariais, não apenas para o primeiro trimestre, mas também para o próximo trimestre onde achamos que o esforço para as empresas continuará difícil. Como também medidas de natureza fiscal ou revisão das moratórias bancárias que foram configuradas para um horizonte de recuperação económica que está mais estendido no tempo", detalhou.