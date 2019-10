Cinco produtores de vinho portugueses em top 100 mundial

Há cinco produtores de vinho portugueses no ranking da revista norte-americana Wine & Spirits, este ano. Da “Wine & Spirits Top 100 Wineries” fazem parte o W&J Graham’s, Quinta do Noval e Taylor Fladegate, da região do Douro, Soalheiro, da região dos Vinhos Verdes, e Luís Pato, da Bairrada.

A lista das 100 melhores adegas do mundo pode ser consultada no site da revista e coloca Portugal ao lado de países como França, Itália, Áustria, Alemanha, Espanha e Estados Unidos.

O ranking é considerado uma distinção de referência no mundo vinícola e analisa parâmetros de qualidade e consistência de várias empresas produtoras de vinho em todo o mundo. A escolha é do júri da revista.

As casas escolhidas são “as que apresentam as mais altas pontuações e as que se mostram mais consistentes ao longo do ano”, de acordo com a Wine & Spirits. “Em 2019, os nossos críticos focaram-se em regiões específicas, aprofundando-as. Estas provas concentradas levaram a uma competição mais renhida.”