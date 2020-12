CIP. Acordo de rendimentos pode voltar à mesa em 2021

Reunião dos parceiros sociais na Comissão Permanente de Concertação Social

A Confederação Empresarial de Portugal (CIP) diz que há condições para que em 2021 os parceiros sociais possam retomar as negociações para um acordo de competitividade e rendimentos, abandonadas em março com a chegada da pandemia. A organização não se opõe a medidas de valorização salarial, conquanto haja também medidas para melhorar a competitividade e um tempo de transição.

O trajeto para um acordo, cujas negociações arrancaram em novembro de 2019, "foi adiado por esta questão da pandemia, que se sobrepôs a outras necessidades", lembra o presidente da CIP, António Saraiva. "Mas gostaríamos de ter um acordo de competitividade e rendimentos onde a política salarial esteja incluída, e não em medidas avulsas como o governo vai lançando com a questão do salário mínimo", refere, após a decisão pelo governo de subir o salário mínimo aos 665 euros em 2021.

A CIP deseja ver enquadradas no acordo as próximas subidas - o governo quer chegar aos 750 euros em 2023. Os objetivos do acordo passavam, inicialmente, por estabelecer referenciais de aumentos para a contratação coletiva, com vista à elevação dos salários médios, com o governo a apontar à partida 2,7% como meta de incrementos em 2020, indo aos 2,9% em 2021, para chegar aos 3,2% em 2023, em função da evolução da produtividade. Essas metas haviam de cair na discussão, que acrescentou várias matérias e passou a centrar-se também no aumento da competitividade, fiscalidade ou formação profissional.

A CIP diz que quer retomar a discussão. "Há mais vida para além da pandemia", diz António Saraiva. Mesmo para aumentar os salários médios? Sim, responde, mas com um "tempo de transição"e critérios: "É com melhoria das margens, inovação, valor acrescentado, com critérios de competitividade melhorados, que as empresas vão poder aumentar os salários".