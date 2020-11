CIP: Acordo para quadro financeiro plurianual é "importante" para UE ultrapassar crise

António Saraiva, presidente da CIP Foto: Orlando Almeida / Global Imagens

Dinheiro Vivo 10 Novembro, 2020 • 20:16

A CIP - Confederação da Indústria - vê com bons olhos o acordo de princípio alcançado esta terça-feira entre o Parlamento Europeu e o Conselho da União Europeia chegaram esta terça-feira a acordo sobre o próximo quadro financeiro plurianual de 2021 a 2027 e programas de resposta à crise pandémica.

"É um passo muito importante para que a União Europeia tenha condições para ultrapassar os desafios criados pela pandemia", afirmou o presidente da CIP, António Saraiva, em comunicado. O responsável pede que "as restantes etapas se concretizem rapidamente, para que os fundos disponibilizados possam chegar aos diferentes Estados-membros com a maior brevidade possível, e os programas previstos possam ser concretizados".

Os negociadores do Parlamento Europeu e o Conselho da União Europeia chegaram a um acordo sobre o quadro financeiro plurianual (MFF 2021-2027) e novos recursos para responder à crise económica causada pela pandemia de covid-19. "Neste compromisso, o Parlamento obteve 16 mil milhões de euros além do pacote acordo pelos responsáveis de Estado ou governos na cimeira em julho", indica o documento do parlamento comunitário. É especificado que 15 mil milhões de euros estarão destinados "ao reforço de programas emblemáticos", como o Horizonte Europa, dedicado à investigação, ou o programa Erasmus+, que permite a circulação de estudantes pela Europa, e à "proteção dos cidadãos da pandemia de covid-19". Já mil milhões de euros serão canalizados para "aumentar a flexibilidade para responder a necessidades futuras e crises".

"A prioridade do Parlamento tem sido assegurar um aumento para os programas emblemáticos que estavam em risco de ser subfinanciados ao abrigo do acordo do Conselho Europeu em julho de 2020, pondo em risco os compromissos e prioridades, nomeadamente o Green Deal e a Agenda Digital", continua a comunicação do Parlamento Europeu.

O líder da CIP considera que "Portugal enfrenta o desafio de tirar o máximo partido das oportunidades criadas pelos novos instrumentos. É, assim, necessário que o Governo assegure a criação das condições para implementar eficazmente, e tão cedo quanto possível, os projetos e os programas do Plano de Resiliência e Recuperação, para que seja possível fazer face à gravíssima crise económica que o país atravessa e sustentar o emprego, mas também com uma visão de futuro".