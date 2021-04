CIP alerta para a necessidade de priorizar investimentos na saúde

© Pixabay

O Conselho Estratégico Nacional de Saúde da CIP alertou esta segunda-feira para a necessidade do país priorizar os investimentos em saúde.

Em comunicado, este organismo lembra que em 2030, daqui a nove anos, "a despesa anual com saúde deverá estar 1.200 milhões de euros (0,6% do PIB) acima do registado atualmente e a despesa com cuidados de longa duração exigirá um esforço anual acrescido de 200 milhões de euros (0,1% do PIB)".

Com base nestas projeções, frisa que o país terá, nas próximas décadas, de realizar "um maior investimento em saúde com a população mais idosa e esse esforço será muito superior ao da média da União Europeia (UE)".

As projeções demográficas inscritas no Programa de Estabilidade, que o Governo apresentou na passada semana, "provam que Portugal deve implementar quanto antes um programa de reforma e de reforço da saúde, que não só resolva os problemas crónicos de subfinanciamento, mas, e sobretudo, que aponte caminhos para um sistema de saúde sustentável e resiliente."

Para o Conselho Estratégico Nacional de Saúde da CIP, "este é o tempo em que Portugal tem oportunidade e condições para consolidar um sistema de saúde com mais acesso e com mais eficiência, mais digital e mais articulado".

"A transição digital deve permitir ao sistema de saúde português evoluir para um novo patamar na prestação de cuidados de saúde aos cidadãos e para uma mais eficiente gestão das instituições do sistema", defende.