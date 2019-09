CIP, APETRO e ACAP atacam metas do governo para a descarbonização

O presidente dos Conselhos da Indústria e Energia da CIP, Mira Amaral, criticou severamente as metas estabelecidas pelo Plano Nacional de Energia e Clima 2030, já apresentado pelo governo, dizendo que “não são realistas” porque não “bate a bota com a perdigota”.

“Trata-se apenas de pensamento positivo, esperançoso, e bola para a frente. Na CIP ficámos extremamente preocupados”, atacou Mira Amaral logo no início da sua intervenção num debate promovido pela APETRO. Já sobre o estudo que a associação das petrolíferas apresentou esta segunda-feira, que prova que é possível chegar às mesmas metas de descarbonização sem eliminar totalmente os combustíveis líquidos fósseis, Mira Amaral considerou que trás alguns avanços face ao PNEC2030.

“O plano do Governo é curioso e centra-se na introdução de renováveis em todo o lado, com metas mais ambiciosas que a própria UE. Se não crescemos ao mesmo ritmo do que os países de leste, por exemplo, e somos dos mais pobres da Europa em termos de PIB per capita, como é que vamos ter tanta percentagem de renováveis em 2030. A própria UE reconheceu que Portugal está acima do seu potencial”, disse Mira Amaral, acrescentando: “O nosso PIB per capita não permite alcançar metas do PNEC do governo”.

O responsável da CIP lembrou ainda que o PNEC2030 esquece por completo o setor ferroviário no transporte de mercadorias (apenas 5%), focando-se apenas na promoção dos carros elétricos e em introduzir mais renováveis na rede elétrica, sendo que “isto não acontece de um dia para o outro, muito por causa dos problemas na infraestruturas de carregamento”. “O Governo esquece a ferrovia e é excessivamente ambicioso no carro elétrico. Mas não é a eletrificação que resolve problemas”, disse Mira Amaral, focando-se na perda fiscal: “Nenhum governo vai prescindir das verbas do ISP e a carga fiscal vai ter de chegar por outra via”.

Num tom mais moderado, António Comprido, presidente da APETRO, confirmou que “há romantismo na forma como os governos estabelecem as metas” para a descarbonização. “Temos dúvidas sobre as metas. É importante ser ambicioso mas realista. As metas do PNEC 2030 são irrealistas e é impossível executá-las nos timings previstos”. Na sua visão, não é de todo expectável que se consiga eletrificar todos os meios de transporte, além de que existe toda uma infraestrutura que não se pode desperdiçar, tal como a rede de distribuição e parque automóvel existente.

Por isso mesmo, a APETRO pediu à consultora KPMG para elaborar um cenário mais moderado: que cumpra as mesmas metas da redução de emissões, mas que seja menos oneroso. Outro dos problemas, de acordo com António Comprido, é a idade média do parque automóvel e os incentivos altamente injustos e discriminatórios à compra de carros elétricos. Em vez disso, defende, seria preferível que o governo criasse um novo incentivo genérico ao abate de veículos em fim de vida, com uma majoração para os elétricos.

A mesma visão é defendida por Hélder Pedro, secretário-geral da ACAP, lembrando que Portugal tem um parque automóvel envelhecido, com uma idade média de 13 anos. “Mas se houver incentivos as pessoas podem vir a comprar elétricos. Até a UE diz que os governos devem incentivar renovação da frota”, frisou. Quanto ao incentivo ao abate, a ACAP alinha com a APETRO e pede uma majoração caso a compra pender para um carro elétrico.

Já a fiscalidade, diz Hélder Pedro, “é vital” porque os veículos são dos bens de consumo mais tributados, correspondendo a 20% do total da receita fiscal, ou seja, 9 mil milhões de euros. O secretário-geral da ACAP também critica o PNEC 2030 e as suas metas e confirma que as vendas de automóveis vão chegar ao final do ano de 2019 em quebra, seguindo a tendência registada ao longo do ano.

Hélder Pedro acusa os políticos e terem feito um grande ataque à indústria automóvel com a obrigação das redução das emissões. “Indicaram o sentido que a indústria deve seguir e assim limitam a escolha do consumidor. Até agora, o setor automóvel foi o que mais investiu na redução e emissões – quase 50%”, atestou Hélder Pedro. O responsável da associação dos produtores de automóveis garante que do lado do governo “não há neutralidade tecnológica, porque só pendem para o setor elétrico”.

“Politicamente a solução já foi escolhida. O governo português é mais papista que o Papa e ainda vai mais longe nas metas que a UE. Isso terá custo para os produtores automóveis se as metas não forem cumpridas. O problema é que há 100 mil pontos de carregamento elétrico na UE, o que é claramente insuficiente. Em 2025 deveriam ser 1,5 milhões pontos de carregamento”, disse Hélder Pedro.

A indústria automóvel optou então por apostar mais na condução autónoma, na conectividade, no car sharing e na eletrificação. Já em 2021 vão existir muito mais mais versões elétricas e plug in, senão há penalizações, refere o secretário-geral da ACAP, sublinhando que na Europa as vendas de veículos elétricos não chegam a 2% neste momento.