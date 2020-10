CIP considera "equilibradas" as novas medidas anunciadas pelo Governo

António Saraiva, presidente da CIP © Orlando Almeida / Global Imagens

A Confederação da Indústria Portuguesa vê com bons olhos a tomada de medidas mais restritivas no combate à pandemia anunciadas pelo primeiro-ministro esta tarde, considerando que as opções tomadas no Conselho de Ministros Extraordinário deste sábado "até foram equilibradas".

"A CIP sempre defendeu que as medidas de combate à pandemia tinham que ter coordenação, racionalidade e proporcionalidade. E agora nota-se que há, finalmente, coordenação. Iremos, ainda, analisá-las mais em pormenor, mas parecem-nos equilibradas", diz António Saraiva. O presidente da Confederação da Indústria reconhece que há "inevitáveis sacrifícios pessoais, sociais e económicos" associados, mas sublinha que, por isso mesmo, "estamos todos convocados" a ter "comportamentos individuais responsáveis" que ajudem a "travar este combate".

De qualquer forma, e porque "independentemente da forma que tem", o confinamento tem sempre efeitos sobre as atividades económicas - "algumas mais do que outras", reconhece -, António Saraiva considera que seria desejável que o Governo "desenhasse novos apoios com este objetivo de ajudar, de ajudar a minorar o prejuízo das empresas afetadas, discriminando-as positivamente, de modo a que possam sobreviver e manter os postos de trabalho". Reforçar as verbas da Saúde é forçoso, admite o presidente da CIP, mas há, também, que avançar com as outras medidas que o Governo tem prometido, designadamente ao nível dos apoios à liquidez e solvabilidade das empresas e à manutenção do emprego, entre outras. "Mais do que prometer, é preciso lançá-los rapidamente", frisa.

Por fim, e questionado sobre o anúncio da audiência pedida pelo primeiro-ministro ao Presidente da República para analisar uma eventual declaração do estado de emergência nos concelhos com maior taxa de contágios de covid-19, António Saraiva acredita que em causa está, apenas, a necessidade de "dar uma legitimidade reforçada às medidas em termos de suporte constitucional", evitando "questiúnculas" como a da providência cautelar interposta pelo Chega contra as restrições à circulação em vigor até terça-feira.