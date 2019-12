CIP considera proposta “insuficiente” para inverter rumo da economia

A Confederação Empresarial de Portugal (CIP) considera que a proposta de Orçamento do Estado para 2020 (OE2020) é de “uma proposta de continuidade”.

“Esta proposta de Orçamento do Estado para 2020 é insuficiente para contrariar as perspetivas pouco favoráveis de uma conjuntura internacional mais adversa e inverter o atual rumo de abrandamento da atividade económica em Portugal, sendo improvável que mesmo a pouco ambiciosa meta de crescimento de 1,9% traçada pelo Governo possa ser alcançada.”

Em nota de imprensa, a CIP refere que o “esforço de consolidação, refletido na obtenção, pela primeira vez em democracia, de um excedente orçamental, vem, na sua totalidade, do aumento de 0,3 pontos percentuais do PIB previsto para a carga fiscal sobre a economia, mantendo-se praticamente inalterado o peso no PIB da despesa corrente primária”.

Sobre a recuperação do investimento público, a confederação afirma que a meta fica “claramente abaixo dos rácios de 2,8% e 3% projetados para as médias da área do euro e da União Europeia”.

Apesar de reconhecer que algumas das medidas contempladas na proposta são positivas para as empresas, a CIP defende que estas ainda “estão muito aquém das propostas apresentadas pela CIP nestes mesmos domínios”.

“A tributação direta sobre as empresas continuará a comparar mal com a que incide sobre as empresas europeias nossas concorrentes, comprometendo a atratividade do investimento”, aponta.