CIP contra decisão unilateral sobre moratória da caducidade de convenções

António Saraiva, CIP © ANTóNIO COTRIM/LUSA

A Confederação Empresarial de Portugal (CIP) mostrou-se contra uma decisão unilateral do governo na proposta legislativa para a suspensão dos prazos de denúncias de convenções coletivas, considerando que as medidas adotadas em negociação no parlamento para a viabilização do próximo Orçamento do Estado não devem ultrapassar as discussões a haver na Concertação Social.

"Se o acordo que está feito com os partidos de esquerda for para levar à Concertação Social, e aí discutir com os parceiros sociais possíveis alterações que sejam produzidas, muito bem. Teremos um caminho de diálogo aberto. Se for para fazer da Concertação apenas uma caixa de correio recetora de decisões que noutras sedes foram tomadas, obviamente que teremos de nos insurgir contra esse facto", afirmou esta segunda-feira o presidente da CIP, António Saraiva.

A posição é assumida depois de o governo ter, na última quinta-feira, apresentado aos parceiros sociais um documento para eventuais alterações das leis laborais, incluindo matérias como a densificação das regras do teletrabalho, ou o enquadramento contratual dos trabalhadores de plataformas digitais como a Uber, mas também outras como a de uma moratória na caducidade das convenções coletivas já apreciada em Conselho de Ministros e que antecipa 24 meses de prazos suspensos nas denúncias de contratos coletivos sobre condições de trabalho entre associações empregadoras e sindicais.

António Saraiva recordou que em 2017 houve um compromisso na Concertação Social para suspender a caducidade das convenções coletivas por 18 meses. Foi "para equilíbrio de posições" entre parceiros, lembrou o presidente da CIP sobre o entendimento que viabilizou a subida do salário mínimo nesse ano. "Vir agora expurgar desse acordo e desse equilíbrio uma medida, e decretar unilateralmente a moratória por mais dois anos, sem qualquer equilíbrio negocial em sede de concertação com os parceiros, não é a melhor solução e não encontramos nessa sede a desejada paz social que desejaríamos acrescentar à desejada paz política", defendeu."Antevejo alguma erosão que em sede de Concertação Social estas matérias possam trazer".

A proposta legislativa do governo está, segundo António Saraiva, a ser avaliada pelas confederações patronais, que pretendem tomar posição na Concertação Social, mas a CIP avisa já que espera poder negociar a medida.

"Não vou colocar as questões em termos de compensação, porque quando vamos colocar qualquer questão em termos de compensação, já aceitámos a imposição. Mas, quero pensar que o governo, ao ter a proposta que nos apresentou, ainda seja um intenção com capacidade de negociação, e tal como fizemos no acordo de Concertação Social ao tempo de Vieira da Silva, ministro do Trabalho na altura, isso foi uma forma de compensar outras medidas que cada uma das partes obtinha. Quero pensar que o governo terá o bom senso de ao propor esta medida terá outras a propor como compensação. Se o governo vier solicitar compensações para esta medida, estamos a avaliar. A primeira reação é de negação porque esta medida não foi discutida, apreciada, validada em Concertação", afirmou o dirigente da CIP.