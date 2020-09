CIP defende reembolso adiantado por prejuízos de 2020 e 2021

A Confederação Empresarial de Portugal (CIP) quer que as empresas possam neste ano e no próximo reportar prejuízos de 2020 e 2021 a anos anteriores, com um reembolso de impostos antecipado que viria em socorro das tesourarias num momento de dificuldades devido à pandemia. O mecanismo, que reconhece ser inovador, já está a a ser adotado em vários países europeus, com a confederação a acreditar que poderá também ser uma medida inscrita no Orçamento do Estado para 2021.

O regime excecional de reporte de prejuízos fiscais propostos é uma das medidas temporárias apresentadas pela CIP à consideração do governo no momento de preparação do Orçamento do Estado, onde se inclui ainda o pedido para que os valores de financiamento concedidos às empresas com garantias de Estado nas novas linhas de crédito devido à Covid-19 passem – pelo menos, em parte – a capital das empresas, sem exigência de devolução do apoio, bem como um proposta de majoração das despesas empresariais em IRC.

Além das medidas temporárias, a CIP apresenta um conjunto de propostas de medidas permanentes onde repete o pedido para uma descida da taxa de IRC aos 19% e defende ainda mexidas na Taxa Social Única, com redução dos valores entregues á Social, que reverteriam para financiar formação profissional. As medidas de fiscalidade pensadas pela confederação serão apresentadas mais detalhadamente no próximo mês.

