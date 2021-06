CIP esclarece que não quer impor teletrabalho a trabalhadores doentes

Internet, computador, trabalho em casa teletrabalho © Unsplash

A imposição unilateral de teletrabalho pelo empregador em caso de doença advogada pela Confederação Empresarial de Portugal (CIP) visa apenas trabalhadores saudáveis, em situação de pandemia ou outras como a da doença dos legionários, esclareceu nesta quarta-feira a organização.

"Não é impor o teletrabalho a pessoas que estão doentes. É impor o teletrabalho a pessoas saudáveis para não correrem o risco de ficarem doentes", esclareceu esta tarde Nuno Biscaya, do departamento jurídico da CIP, ouvido pelos deputados do grupo de trabalho da Comissão de Trabalho e Segurança Social que está a procurar fazer convergir uma dezena de projetos legislativos apresentados pelos partidos para alterar as regras do teletrabalho nas leis laborais.

O esclarecimento surge depois de, em pareceres da organização remetidos ao PS e PSD, a CIP ter defendido a possibilidade de imposição do teletrabalho pelo empregador em casos de doença, bem como em caso de crise empresarial, com a deputada Diana Ferreira, do PCP, a considerar "muito lato" o uso do termo doença na sugestão feita pela confederação patronal.

"Pusemos situação de doença e pandemia no mesmo parágrafo, mas o que naturalmente queríamos dizer é situações de doença no contexto de pandemia ou outra doença de espetro alargado. A legionela não é propriamente uma pandemia, mas aconselha a em certos locais de trabalho não poderem estar trabalhadores, ou mesmo locais de trabalho dentro das mesmas instalações, em divisões que sejam adjacentes", exemplificou o responsável da CIP, salientando que o que a organização defende é que a imposição possa ocorrer apenas "em caso fortuito ou de força maior, numa situação que seja inevitável ou imprevisível".

Para a situação de crise empresarial, o exemplo dado no parlamento foi o de destruição das instalações da empresa.

A CIP, segunda organização a ser ouvida pelos deputados depois da CGTP, diz no entanto defender que o teletrabalho seja acordado por regra entre as partes, e insiste em remeter tal acordo para negociação coletiva ou negociação individual entre trabalhador e empregador.

De resto, aliás, a confederação defendeu que sejam os parceiros da Comissão Permanente de Concertação Social a chegar a acordo sobre o que devem ser alterações legislativas às regras do teletrabalho, ao invés de ser o parlamento a tomar a iniciativa. A CIP pediu "espaço" para que os parceiros sociais apresentem "algo com robustez suficiente para ser estável".

A posição da organização bateu de frente com as posições do Bloco de Esquerda e PCP. José Soeiro, deputado do Bloco, criticou a "subversão constitucional" de querer dar centralidade à Concertação Social, que, disse, "não substitui a soberania democrática". Diana Ferreira, do PCP, defendeu também que o papel da Concertação Social "não pode ser empolado".

Na audição, a CIP apontou também problemas para os quais diz ainda não ter visto soluções nos projetos legislativos até aqui apresentados, acusando os deputados de "alheamento total" quanto à questão de saber como reagirão as companhias de seguros à necessidade de haver seguros de trabalho para trabalhadores que estão fora das instalações do empregador. A confederação diz temer um agravamento de prémios, com mais custos, e pede que se oiçam as seguradoras.

Além disso, a organização diz também não ver ainda solução para o dilema que opõe privacidade do trabalhador e o direito de exercício da autoridade e do poder de direção patronal. Designadamente, no controlo de horários, querendo os deputados afastar a possibilidade de utilização de software intrusivo pelos empregadores.

Além da CIP e CGTP, os deputados do grupo de trabalho da Comissão de Trabalho e Segurança Social pretendem ouvir os restantes parceiros da Comissão Permanente de Concertação Social, bem como as federações de sindicatos da função pública (Frente Comum e Fesap), Autoridade para as Condições de Trabalho e Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego. O objetivo dos deputados é concluir a ronda de audições até ao final de julho.