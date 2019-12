CIP lamenta opções “pouco ambiciosas” nos estímulos às empresas

António Saraiva gostaria que o saldo positivo das contas públicas no próximo fosse de apenas 0,1% em vez dos 0,2% previstos e que essa folga orçamental fosse orientada para maior desagravamento fiscal às empresas

A Confederação Empresarial de Portugal reconhece que a proposta de Orçamento do Estado para 2020 “vem de encontro” a algumas medidas de desagravamento fiscal que vinha pedindo, no entanto, considera que houve “falta de ambição” nas opções seguidas pelo Governo. António Saraiva, presidente da CIP, diz que o excedente “histórico” previsto pelo Governo é “louvável”, mas que não era preciso ir tão longe.

“Sendo o Orçamento do Estado um documento composto por opções, creio que as opções poderiam ter sido gizadas de outra forma. Poder-se-ia ter optado por um excedente de 0,1% em vez de 0,2% do PIB e canalizar esses 200 milhões de euros para outro tipo de estímulos. Como costumo dizer, não há países fortes com empresas fracas”, adiantou, em declarações ao Dinheiro Vivo.

António Saraiva reconhece que as medidas de desagravamento das tributações autónomas, designadamente para carros de serviço, de aprofundamento das deduções por lucros retidos e reinvestidos (valor passa de 10 para 12 milhões de euros) e do alargamento da taxa reduzida de IRC para matéria coletável até aos 25 mil euros, em vez dos 15 mil atuais, “vêm de encontro” às pretensões da CIP, mas, com um “muito ligeiro alívio”. E já na eliminação das derramas “o Governo nada faz”.

Este responsável critica, ainda, o aumento dos impostos indiretos, designadamente sobre as bebidas açucaradas, o tabaco aquecido e os dispositivos médicos, entre outros, lembrando que isso significa que as empresas que trabalham nestes sectores voltam a ver “aumentada a sua carga de impostos”.

“Tínhamos condições para sermos mais ambiciosos nas opções tomadas”, conclui António Saraiva.

(Pode ler aqui tudo o que precisa de saber sobre o Orçamento do Estado 2020)