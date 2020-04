CIP. “Não chega anunciar milhões quando até agora há zero de apoio às empresas”

A Confederação Empresarial de Portugal (CIP) quer que o governo acelere a chegada de dinheiro à tesouraria das empresas através das linhas de crédito já aprovadas. De contrário, diz a organização, “não serão linhas de apoio, serão eventualmente acompanhamentos de funeral”.

“Não chega anunciar milhões quando até agora há zero de apoio às empresas”, defendeu em declarações transmitidas nas televisões o presidente da confederação, António Saraiva, esta tarde, à saída de uma reunião de trabalho com o primeiro-ministro, o ministro da Economia e a ministro do Trabalho, que estão a receber os vários parceiros sociais.

A CIP foi ao encontro do governo para exigir que os valores de financiamento com garantias de Estado, que podem chegar aos 13 mil milhões de euros, comecem efetivamente a chegar às empresas. Segundo Saraiva, “há uma esmagadora maioria de empresas que se candidatam a esses milhões e não recebem tostões”.

“Temos de alterar métodos, temos de provocar rapidez a estes auxílios, a estas medidas que estão a ser anunciadas. O governo tem de agir encontrando a melhor forma para que todos os agentes envolvidos tenham esta rapidez de execução dos anúncios das linhas de apoio”, defendeu à saída do encontro.

O financiamento apoiado foi já aberto a todos os sectores de atividade, estando disponível desta forma alargada desde a passada quarta-feira, e é canalizado através dos bancos, com suporte de garantias públicas que cobrem no máximo os 90% do crédito concedido.