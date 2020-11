CIP: "Não temos capacidades para sustentar um aumento do salário mínimo"

António Saraiva, presidente da CIP Foto: Orlando Almeida / Global Imagens

"Se o aumento do salário mínimo se vier a verificar, que se cuidem estas empresas, porque o sinal que se vai dar é negativo e pode empurrar mais rapidamente para a insolvência e logo para o desemprego algumas destas camadas empresariais mais desfavorecidas e mais frágeis", avisa António Saraiva, presidente da CIP, em entrevista ao Jornal de Negócios/Antena 1.

O Governo ainda não levou o tema do aumento do salário mínimo à Concertação Social, mas o presidente da CIP acredita que isso acontecerá "seguramente durante este mês de novembro, princípio de dezembro" e, só depois de saber os pormenores da proposta é que a organização que representa os patrões se irá pronunciar.

"Sendo necessária a subida gradual do salário mínimo, pela questão social que ele em si encerra, temos de ter muito cuidado", avisa. O aumento do salário mínimo em 2021 foi uma hipótese levantada por António Costa, mas o presidente da CIP avisa que isso poderá ter impacto em empresas já de si com uma caixa frágil.

"Eu estou à vontade porque das 160 mil empresas que represento, muito poucas pagam salário mínimo e o salário médio está acima dos 750 euros, que o Governo diz que lá havemos de chegar. Mas há empresas, porque muito expostas à concorrência internacional onde o salário mínimo é mais baixo que o nosso e arriscamo-nos a perder gradualmente encomendas para esses países. Tipologias empresariais já muito débeis, já muito dificultadas com as suas tesourarias, na iminência de falência, vamos sobrecarregá-las?", questiona.

"Com a crise em que nos encontramos, com a redução das receitas enorme da maior parte das nossas empresas, o estado da economia, o produto a cair como está cair, o desemprego a aumentar como está a aumentar, a inflação negativa que temos... Com base nestes critérios, o salário mínimo não pode aumentar. Não temos capacidades racionais para sustentar um aumento do salário mínimo", diz.