CIP pede ao governo que mantenha exigência com Bruxelas

A CIP – Confederação Empresarial de Portugal exortou hoje o Governo a “tomar medidas concretas” e a “continuar a exigir um maior envolvimento” da União Europeia (UE) na resposta às consequências da pandemia da covid-19.

Em comunicado hoje enviado, a CIP considera que as conclusões do Eurogrupo, conhecidas na quinta-feira, “ficam aquém da dimensão do problema que afeta as pessoas e as empresas como consequência direta da pandemia de covid-19”.

“A União Europeia tem de estar à altura das circunstâncias. Até agora, uma vez mais, não foi capaz de assumir essa responsabilidade política e histórica”, afirma na nota o presidente da CIP António Saraiva.

Apontando os “avanços positivos que foram alcançados”, a confederação considera que “a própria existência de um acordo, mesmo que ainda fraco, é um facto que deve ser assinalado”.

“Apesar disso, o Eurogrupo voltou a falhar na aprovação de instrumentos que contribuam decisivamente para ultrapassar os impactos económicos da pandemia de covid-19”, lê-se.

De acordo com a CIP, “além do envolvimento já previsto do Banco Europeu de Investimento e da aprovação de uma medida sobre o custo do desemprego, a decisão mais relevante foi a possibilidade de os países poderem acionar o Mecanismo Europeu de Estabilidade, num montante de até 2% do PIB [Produto Interno Bruto] de cada Estado-membro”.

Assinala, no entanto, que “perante todas as análises económicas, que consideram esta como sendo a mais grave crise económica dos últimos 100 anos, e quando estão à vista de todos os brutais efeitos do lockdown, não é com um apoio de 2% do PIB que será possível segurar a economia, salvar empregos e preparar o terreno para uma recuperação rápida”.

A estrutura empresarial liderada por António Saraiva considera que “este primeiro acordo europeu vem, uma vez mais, chamar a atenção para a dramática falta de solidariedade entre os Estados-membros”. “Como a CIP oportunamente defendeu, são necessárias medidas a nível europeu. É também da máxima importância que Portugal se mobilize para colocar no terreno medidas simples, céleres e suficientemente poderosas que impeçam a destruição de dezenas de milhares de empresas e de centenas de milhares de empregos”, aponta.

Na nota é ainda referido que “é, certamente, preferível apoiar o emprego agora, do que pagar depois os subsídios de desemprego de milhares de pessoas”.

