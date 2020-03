CIP quer juros bonificados no crédito e moratória tácita com a banca

Os patrões da indústria mantêm apoio às medidas tomadas pelo governo, com o lançamento esta quarta-feira de quatro novas linhas de crédito sectoriais com financiamento de três mil milhões de euros, mas querem ver mais sectores da indústria abrangidos, e que os juros a cobrar pela banca sejam alvo de bonificação pelo Estado.

“Nas medidas apresentadas esta manhã, o Governo procedeu ao reforço das linhas de crédito e à flexibilização e revisão das suas condições de acesso. A CIP analisará atentamente as novas condições e continua a defender a bonificação das taxas de juro associadas a estas linhas de crédito”, refere Confederação Empresarial de Portugal (CIP) em comunicado.

O ministério da Economia e o ministério das Finanças anunciaram hoje um reforço para os três mil milhões de euros nas linhas de crédito destinadas às empresas, abrindo um período de carência até um ano e também prazos de amortização até quatro anos.

As quatro novas linhas de crédito destinam-se à restauração (600 milhões de euros), agentes de turismo (200 milhões de euros), empreendimentos e alojamento turístico (900 milhões de euros), indústrias têxtil, de vestuário, calçado, extrativas, da madeira e da cortiça (1300 milhões de euros).

Além disso, mantém-se disponível a primeira linha Covid-19, em funcionamento desde dia 12, para apoio à generalidade das microempresas e PME, no valor de 200 milhões de euros, agora flexibilizada nos períodos de carência e prazos de amortização.

Já os juros, continuam a ser definidos pelos bancos com a taxa em condições de mercado (indexação à Euribor), mas com intervalos de spreads definidos consoante a dimensão das empresas.

A CIP também critica “o facto de a linha de crédito dedicada à indústria excluir um grande número de setores severamente afetados pelos efeitos da pandemia”. A organização diz-se, porém, convencida “que os mesmo virão a ser considerados em função das necessidades identificadas nos próximos dias”.

Quanto à instituição de uma moratória nas execuções por incumprimento das empresas junto dos bancos (prevista até ao final do mês), a CIP defende que deve haver um adiamento tácito dos prazos de cumprimento das obrigações, em especial, para os créditos dados agora com garantias públicas.

É, diz a organização, “urgente a articulação entre o Governo, Banco de Portugal e banca no sentido da facilitação (preferencialmente através de procedimentos de aceitação tácita) da concessão de moratórias referente a empréstimos bancários que as PME têm em curso, em particular os resultantes das várias linhas de apoio com Garantia Mútua”.

Quanto ao adiamento de obrigações com o fisco, também hoje anunciado, a organização entende que o governo “responde já, de alguma forma” às preocupações dos associados da CIP. E considera “muito positiva” a redução das contribuições para a Segurança Social a um terço, nos meses de março, abril e maio.

A confederação liderada por António Saraiva expressa ainda “muitas e complexas dúvidas” sobre os mecanismos novos para a área do trabalho, onde se inclui a simplificação das regras de lay-off adaptadas para redução da atividade das empresas neste período (cuja legislação foi já retificada esta quarta-feira).

“Temos que melhorar o regime de apoio extraordinário à manutenção dos postos de trabalho em situação de crise empresarial, sendo imperativo torná-lo ainda mais célere, rever os pressupostos da sua aplicação e, eventualmente, reformular a repartição dos seus montantes”, diz a organização, defendendo ainda medidas específicas para o sector alimentar.

Atualizado às 16h18