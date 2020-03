CIP: “Sejamos realistas, não vamos salvar todo o tecido empresarial”

Os patrões da indústria aplaudem as medidas apresentadas esta manhã pelo governo para ajudar as empresas em dificuldade, mas pedem rapidez na sua implementação. “Ainda não chegaram à economia, ainda não estão operacionalizadas, o sistema bancário ainda está a tentar operacionalizá-las, por isso, independentemente das boas medidas, que reconhecemos que são boas medidas, o importante é que elas cheguem rapidamente a quem delas necessita”, afirmou António Saraiva, presidente da Confederação Empresarial de Portugal (CIP), enquanto participava no Fórum TSF esta manhã.

“Estamos com uma crise que é completamente nova, completamente disruptiva, nunca encontrámos ao longo das nossas vidas nada parecido com o que estamos a viver. Já alguém disse que estamos em situação de guerra, mas numa situação de guerra nós conhecemos o inimigo, e nós aqui não conhecemos o inimigo”, sublinhou António Saraiva.

O presidente da confederação da indústria diz que estamos perante “um enorme esforço de salvar empresas, salvando empresas salvamos emprego e, de facto, não tenhamos ilusões, sejamos realistas, não vamos salvar todo o tecido empresarial. Há realidades empresariais que pela sua dimensão, pelas suas características, pelo modelo de negócio, vão desaparecer, é uma inevitabilidade desta crise, mas pelo menos que se acautelem situações, que se tomem medidas objetivas, e rápidas”.

António Saraiva adianta que os contactos que tem mantido com o governo vão nesse sentido. “Aquilo que eu solicito e tenho solicitado, nas constantes intervenções que tenho tido junto do governo, é precisamente isso: que as medidas sejam ágeis e cheguem rapidamente às empresas. Nós não podemos continuar com esta teia burocrática. Ou porque o sistema de supervisão bancária determina esta ou aquela regra, ou porque as regras europeias impedem este ou aquele procedimento… Nós estamos numa situação de exceção, temos de encontrar medidas excecionais que removam estes obstáculos, que mudem esta burocracia, obviamente com regras, com rigor, mas temos de ser ágeis, as medidas têm de chegar rapidamente”.

O presidente da CIP reconhece que a situação está difícil para muitas empresas. “Temos abruptas reduções de caixa, nas empresas, restaurantes, lojas, pastelarias, cafés, que estão todos praticamente vazios, algumas empresas já fecharam há uma semana. Como é que vamos manter o emprego, como é que não vamos gerar um enorme problema social? Há uma solidariedade de esforços, porque governo, empresários, trabalhadores, todos vamos ter de estar unidos no mesmo esforço que é salvar as empresas, e salvando as empresas, salvamos os nossos postos de trabalho. Este é o grande desafio que temos pela frente”.

Manter a economia a funcionar e os empregos “é um esforço coletivo em que todos temos de participar, mas as medidas têm de ser rápidas e eficazes”, frisou António Saraiva.

