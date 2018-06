Circuito de Vila Real com impacto económico de 26 milhões

O presidente da Câmara de Vila Real disse que o Circuito Internacional, que inclui o Campeonato do Mundo de Carros de Turismo, custa 1,1 milhões de euros e tem um impacto económico de 26 milhões de euros.

“Temos tudo preparado para termos mais uma grande festa em prol da marca Douro, de Vila Real e do automobilismo. Vai ser mais um grande fim de semana de festa que ficará na história de Vila Real”, afirmou o presidente da câmara, Rui Santos, durante a conferência de imprensa de apresentação do 49.º Circuito Internacional.

O autarca, que assumiu o regresso das corridas automóveis a Vila Real como uma bandeira da sua candidatura, em 2013, salientou que este é um “evento que mexe com toda a economia local”, desde as gráficas à hotelaria, à restauração, ao merchandising ou às equipas que montam o circuito.

“É um evento que deixa uma impressão digital de Vila Real no mundo do automobilismo”, sublinhou.

A organização representa um investimento de 1,1 milhões de euros, com 600 mil euros resultantes de uma candidatura a fundos comunitários.

Mas o retorno económico, segundo Rui Santos, é muito maior. “Isto traz um impacto económico de mais de 26 milhões de euros para o país”, frisou.

Valores que, de acordo o autarca, foram apurados através de estudos económicos realizados.

Freire de Sousa, presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR-N), salientou que o Circuito de Vila Real é uma “oportunidade de afirmar a região, pelo lado da internacionalização”.

Joaquim Ribeiro, por parte da Entidade Regional do Turismo do Porto e Norte de Portugal, afirmou que “este tipo de eventos, no Interior, é fundamental para atrair público e dar notoriedade à marca”.

Ao longo dos três dias de circuito, com destaque para as provas do WTCR que decorrem sábado e domingo, são esperados milhares de espetadores.

A organização do circuito conta com o apoio de centenas de voluntários que têm em “comum a paixão pelas corridas”.

“Da rede para dentro temos cerca de 300 pessoas a trabalhar, entre colaboradores do clube, bombeiros, médicos, equipas de extração. Sem estas pessoas não havia provas”, afirmou Jorge Almeida, do Clube Automóvel de Vila Real (CAVR).

O circuito, que se estende pelas ruas da cidade, tem impacto no trânsito.

Por isso mesmo, a PSP está a preparar um reforço de meios para dar resposta aos constrangimentos na circulação, bem como para garantir as condições de segurança da população local e dos muitos visitantes esperados.

O comissário João Martins apelou ao uso dos transportes públicos, ao estacionamento correto para não interferir com a circulação e pediu aos proprietários para que não deixem objetos de valor dentro das viaturas.

Além do evento desportivo, a organização preparou ainda um programa cultural que inclui o concerto da banda The Gift. No mesmo fim de semana celebra-se o São João no centro histórico da cidade, uma festa para a qual foram convidados os pilotos.