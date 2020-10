CITEVE já pode certificar máscaras a nível europeu

O Centro de Investigação do Têxtil e Vestuário (CITEVE) anunciou que já está habilitado a certificar máscaras de uso social a nível da União Europeia, sendo a primeira entidade habilitada pelo IPAC – Instituto Português de Acreditação para o efeito.

A possibilidade de atribuir a certificação para o mercado europeu evoluiu num processo que se iniciou em junho, com o Comité Europeu para a Standardização a aprovar o guia com as regras para o espaço comunitário, o CWA 17553:2020, noticiou o jornal T. Esse documento especifica os requisitos mínimos a nível Europeu para máscaras sociais, reutilizáveis ou descartáveis, nomeadamente no que concerne à sua conceção, desempenho, métodos de ensaio, embalagem, marcação e informação para utilização.

Significa isto que uma máscara certificada pelo CITEVE passa a poder ser comercializada nos países da União Europeia, embora os fabricantes sejam aconselhados a verificar se o mercado de destino exige alguma restrição às normas estabelecidas, estando o Centro disponível para apoiar as empresas a seguirem as normas específicas para cada mercado. É que, em Portugal e Espanha, por exemplo, as máscaras têm de incluir, obrigatoriamente, um clip nasal, algo que não consta dos requisitos europeus.

Com base no guia europeu, o Instituto Português de Qualidade estabeleceu as normas e requisitos de certificação, um processo de normalização que agora culminou com a atribuição ao CITEVE do estatuto de entidade certificadora.

Na sua página eletrónica, o Centro anuncia que “estão já em vigor as novas regras para a certificação de máscaras de uso social, também designadas por máscaras comunitárias”, após a publicação das normas adequadas.

Acrescenta que o CITEVE “é a primeira entidade habilitada pelo IPAC-Instituto Português de Acreditação para iniciar processos de certificação de máscaras sociais”.

O Centro destaca que “desde os primeiros casos de infeção por covid-19 em Portugal” manteve um “intenso trabalho técnico de articulação com as autoridades portuguesas e com a comunidade científica e tecnológica europeia no que concerne a máscaras sociais ou comunitárias”.

Com esse trabalho colaborativo, o CITEVE assinala que pretendia: “Colocar a indústria têxtil e do vestuário na linha da frente no combate à pandemia; criar condições para a exploração de oportunidades de negócio por substituição de importações; e criar condições para a exportação de máscaras pelas empresas portuguesas”.