Citigroup revela diferença salarial entre homens e mulheres de 1%

É uma ação inédita em Wall Street. Esta segunda-feira, o Citigroup revelou dados sobre as diferenças salariais praticadas no banco entre homens e mulheres. O resultado não envergonha: as funcionárias do Citigroup ganham menos 1% dos que os trabalhadores do sexo masculino. Um valor muito abaixo da média dos Estados Unidos, que ronda os 20%.

O grupo revelou ainda que os funcionários que pertencem a minorias étnicas, e trabalham nos EUA, ganham menos 1% face aos não minoritários. As informações foram reveladas aos trabalhadores do Citigroup pelo diretor de recursos humanos, Mike Murray. Os dados dizem respeito apenas às sucursais do banco nos EUA, Reino Unido e Alemanha.

“A igualdade salarial é um princípio muito importante para o Citi. Temos feitos inúmeros esforços no sentido de cumprir esse princípio”, sublinhou Mike Murray numa nota enviada aos funcionários do grupo e citada pelo Financial Times.

No processo de análise, o banco teve em conta fatores como a natureza da função, o nível do cargo e a localização geográfica. A medida surge na sequência de um pedido do acionista Arjuna Capital.

Natasha Lamb, representante da Arjuna Capital, sublinhou que ao divulgar os dados, o Citigroup “está a assumir uma posição de liderança na questão das diferenças salariais nunca vista em qualquer outra instituição financeira dos EUA”. A responsável destacou ainda que este é “um ponto de viragem” em Wall Street.

O Citi terá de publicar em breve as informações relativas apenas à operação no Reino Unido, ao abrigo de uma nova lei britânica que obriga as empresas com mais de 250 funcionários a revelar as diferenças salariais entre géneros. Uma lei semelhante está a ser preparada em Portugal.