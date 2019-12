Citius, altius, fortius. Um orçamento olímpico, segundo Mário Centeno

Este novo orçamento para 2020 (OE2020) transpira desígnios olímpicos, nas palavras de Centeno.

Citius, altius, fortius (do latim): foi “o mais rápido a fazer” desde a tomada de posse de um governo (citius), foi mais longe que todos os outros no saldo orçamental (altius) e é o que mais fortalece Portugal em caso de crise (fortius, porque entrega um excedente histórico, baixa a dívida e cumpre objetivos de médio prazo), defendeu ontem o ministro das Finanças, Mário Centeno, depois de dar a proposta de OE2020 ao Parlamento. Eram 23h18 de segunda-feira, 16 de dezembro.

Este orçamento reduz e agrava cirurgicamente impostos, desilude os funcionários públicos (há progressões, mas a atualização salarial que acompanha a inflação é de 0,3%), “aposta” mais de 800 milhões de euros na Saúde e empresta mais 600 milhões ao Novo Banco (via Fundo de Resolução), mas consegue entregar, pela primeira vez na História democrática do país, um excedente de 0,2% do produto interno bruto (PIB), dizem as Finanças.

Mas o cenário não é propriamente o melhor. A economia estabiliza num crescimento de 1,9%, o ritmo do consumo esmorece, o do investimento afunda. Parece que são as exportações que salvam a face da economia da qual Centeno tanto precisa para chegar aos objetivos.

O ministro defendeu que este foi ” o orçamento mais rápido a fazer desde que um governo tomou posse” e que isso é o “melhor indicador da coesão deste governo”.

Centeno estaria às avessas com António Costa, o primeiro-ministro, por causa do orçamento da União Europeia. O ministro veio agora tentar mostrar que não será bem assim. Que afinal está tudo a andar sobre rodas.

O ministro destacou depois que em 2020 vai aparecer “o primeiro excedente orçamental, não acontecia há muitas décadas”, que este OE “atinge o objetivo de médio prazo” do Pacto de Estabilidade europeu, e assim “reforça a confiança para enfrentar riscos e incertezas invisíveis” que podem estar à nossa frente, alertou no final da frase.

Este OE “reduz a dívida para 116,2% do PIB” e permite chegar ao “desemprego mais baixo desde 2003, próximo de 6%”, acrescentou.

E com isto, “Portugal tem um reconhecimento externo positivo” no exterior; vai “crescer, consolidar as contas públicas e reduzir a dívida”, algo “inédito” neste país, acenou o ministro.

Centeno lamentou apenas que, “mais uma vez, somos confrontados com um conjunto de previsões que teimam em alterar o trajeto da economia portuguesa”.

Centeno recua ligeiramente e baixa crescimento para 1,9% em 2020

De facto, o cenário de crescimento da economia para 2020 — onde está baseada a proposta de Orçamento do Estado do ano que vem (OE2020) — é ligeiramente mais recuado do que se dizia. O consumo cresce menos, o investimento também.

Nas contas públicas, o défice fica em 0,1% do produto interno bruto (PIB) em 2019 e confirma-se o excedente de 0,2% do PIB em 2020, como foi dito nas últimas semanas.

Na economia, em vez dos 2% de crescimento que o governo ventilou nos últimos dias, Mário Centeno, o ministro das Finanças, acabou por encontrar uma expansão um pouco mais fraca em 2020, apontando agora para 1,9% do produto interno bruto (PIB), em termos reais, isto é, descontando já a inflação.

De acordo com o novo cenário macroeconómico da proposta do OE2020, a economia portuguesa estabiliza assim o ritmo nos 1,9% (igual à estimativa para 2019), mas os maiores agregados da procura interna perdem força face a este ano.

O consumo privado que terá crescido 2,2% em 2019, mas baixa para 2% no ano que vem. O investimento (a formação bruta de capital fixo, o novo investimento) vai abrandar mais: de 7,3% este ano para 5,4% no próximo.

Compensa a projeção mais otimista de Centeno para a procura externa, que deve acelerar de 2,4% para 3% entre 2019 e 2020. Um mercado externo mais forte permite, acredita o governo, que as exportações de bens e serviços acelerem de 2,5% este ano para 3,2% no próximo.

Mesmo com excedente orçamental, Centeno incorpora neste cenário macro mais despesa em forma de consumo público. Depois de crescer 0,6% em 2019, o consumo do setor público avança 0,8% em 2020.

Já as importações também ajudam o ritmo da economia: passam de um crescimento de 5,2% em 2019 para 4,4% no ano que vem.

No mercado de trabalho, o desemprego desce de 6,4% este ano da população ativa para 6,1% em 2020, mas o emprego esmorece — este, depois de crescer 1% no ano que agora termina, não irá além de 0,6% no próximo, dizem as novas projeções das Finanças.