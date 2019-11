Com a aceleradora Urban-X a entrar no seu sétimo programa de apoio a startups de todo o mundo, a Mini lançou nesta quarta-feira o City Shaper, destinado exclusivamente a caçar fazedores nacionais. O programa foi lançado à margem da Web Summit por Micah Kotch, o diretor do Urban-X e que neste ano foi também um dos oradores da maior cimeira de empreendedorismo e tecnologia do mundo.

Ao Dinheiro Vivo, Micah Kotch conta que o City Shaper continua focado em empresas que queiram reinventar a vida urbana. “Estamos à procura das startups mais interessantes em Portugal. Queremos resolver problemas de escala urbana, estamos a trabalhar com a iMatch, e vamos selecionar até três empresas portuguesas que vão ganhar exposição, vamos levá-las a Nova Iorque.” O responsável pela aceleradora da marca acrescenta ainda que estão “à procura de dez startups portuguesas e, dessas, três podem então ir a Nova Iorque”, onde fica a sede do Urban-X. As candidaturas podem ser enviadas até 6 de dezembro em minicityshaper.pt. A vencedora deste primeiro programa pode mesmo acabar na aceleradora Urban-X, que apoia dez urbantech startups a cada seis meses com um investimento de 150 mil dólares por cada.

Em Portugal, o projeto é desenvolvido em parceria com a iMatch e o objetivo é o mesmo – encontrar empresas que melhorem a vida das cidades em áreas como transportes, imobiliário, administração local, alimentação, água, resíduos ou serviços públicos. O processo decorre depois em duas fases: a seleção de candidaturas será entre 6 e 11 de dezembro, feita por um júri com membros do Urban-X, da Mini Internacional, da Mini Portugal e da iMatch. “O Urban-X já acelerou mais de 50 projetos em todo o mundo, mas nenhuma destas startups é portuguesa. Tendo em conta o rico ecossistema nacional e a transformação profunda que as cidades estão a viver, a Mini Portugal criou o City Shaper para encontrar projetos nacionais que se enquadrem nesta missão” de mudar a vida das cidades, acrescenta Pedro Faria, brand manager da Mini Portugal.

Os projetos selecionados para a segunda fase terão acesso a um bootcamp e a uma apresentação final a 20 de dezembro, quando serão conhecidos os vencedores. Estes, por sua vez, estarão numa exposição Mini Urban-X em Lisboa, em fevereiro e março de 2020, num evento que vai contar com a presença dos 46 mil concessionários de todo o mundo e vão visitar a sede do Urban-X em Brooklyn, Nova Iorque, com participação no Mini Demo Day, que promove o contacto com vários investidores.