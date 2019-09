Clientes da CGD já têm acesso à aplicação móvel

Os clientes da Caixa Geral de Depósitos estiveram, este sábado, sem conseguir aceder às suas contas online. Em causa está um problema que afectou a aplicação móvel e que impediu entradas por smartphone ou tablet, confirmou fonte oficial da CGD ao Dinheiro Vivo.

“Estamos a ter problemas técnicos com as apps e estamos a tratar do assunto que estará resolvido nas próximas horas. O acesso através de computador não regista problemas”, esclareceu o responsável, por volta da hora do almoço.

Ao final da tarde confirmou-se a normalização do serviço, com regresso de todas as funcionalidades da aplicação Caixadireta por smartphone e tablet.

Esta sexta-feira à noite também houve problemas com o home banking do Novo Banco, com alguns clientes a depararem-se com dificuldade em realizar operações.

O problema surge no dia em que entra em vigor uma nova diretiva europeia de serviços de pagamentos que pretende reforçar a segurança das contas online, passando a exigir pelo menos dois elementos de identificação. Os clientes bancários da Caixa passam a ser chamados a utilizar um SMS Token para aceder à aplicação Caixadireta.

Isto é, será possível confirmar a identidade do utilizador através da combinação do seu código de acesso com um código de segurança adicional que é enviado por SMS, para o telemóvel associado à conta.

Combina-se, assim, “Algo que eu sei”, como o Código de Acesso, e “Algo que eu possuo”, como o telemóvel, explica a CGD na sua página web.

