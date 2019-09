Clientes da CGD sem acesso à aplicação móvel

Os clientes da Caixa Geral de Depósitos estão, desde esta manhã, com dificuldades em aceder às suas contas online. Em causa está um problema na aplicação móvel que impossibilita entradas por smartphone ou tablet, confirmou fonte oficial da CGD ao Dinheiro Vivo.

“Estamos a ter problemas técnicos com as apps e estamos a tratar do assunto que estará resolvido nas próximas horas. O acesso através de computador não regista problemas”, esclareceu o responsável.

Esta sexta-feira à noite também houve problemas com o home banking do Novo Banco, com alguns clientes a depararem-se com dificuldade em realizar operações.

O problema surge no dia em que entra em vigor uma nova diretiva europeia de serviços de pagamentos que pretende reforçar a segurança das contas online, passando a exigir pelo menos dois elementos de identificação. Os clientes bancários da Caixa passam a ser chamados a utilizar um SMS Token para aceder à aplicação Caixadireta.

Isto é, será possível confirmar a identidade do utilizador através da combinação do seu código de acesso com um código de segurança adicional que é enviado por SMS, para o telemóvel associado à conta.

Combina-se, assim, “Algo que eu sei”, como o Código de Acesso, e “Algo que eu possuo”, como o telemóvel, explica a CGD na sua página web.