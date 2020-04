Clima de consumo cai a pique na Europa

Ninguém espera boas notícias. É a conclusão a que permitem chegar os dados da GfK Portugal, que mostram uma quebra de 20 pontos nas expectativas económicas da Europa, durante o mês de março deste ano, devido ao novo coronavírus.

Os dados foram recolhidos nas duas primeiras semanas de março, quando as medidas de contenção da pandemia não estavam ainda ativas e não fora decretado o estado de emergência em Portugal. E revelam já uma queda a pique nos indicadores e nas expectativas relativamente à evolução destes tempos.

“As maiores quedas foram registadas em Itália (-43 pontos), o epicentro da Covid-19 na Europa, e em França (-29 pontos). Em Portugal, as expectativas económicas desceram 17 pontos, em comparação com o mês de fevereiro.” De acordo com os dados da GfK, quer as expectativas económicas quer a disposição para adquirir algum produto ou serviço estão a perder muita força, “enquanto as expectativas salariais caíram moderadamente, quando comparadas com o passado mês de fevereiro”.

Sendo estas respostas dadas numa altura em que a maioria dos países ainda não tinha implementado medidas de contenção e/ou confinamento social para mitigar a pandemia de Covid-19, é mais que provável que o clima de consumo na Europa caia ainda mais a pique nos números do próximo mês. Mas se a GfK antecipa já que esta que é uma das recessões mais pesadas da história da Europa terá efeitos dramáticos nas expectativas económicas, com “perdas drásticas de um mês para o outro”, há ainda um vislumbre de esperança. “Há um corredor notável ao nível das expectativas económicas em alguns países do Leste, como a Polónia, a Eslováquia ou a Hungria, com um desempenho satisfatório entre os vários indicadores”, sublinha a GfK, justificando essa performance positiva com os números mais baixos de impacto da doença nesses países.

No geral, porém, as perspetivas económicas não sã de todo animadoras – e isso tem efeitos óbvios nas expectativas salariais. Neste tema, “o indicador geral para a Europa caiu 9 pontos, atingindo +5 pontos em março, quando comparado com o mês anterior deste ano. As maiores perdas são registadas na Grécia (-22 pontos) e em Itália (-18 pontos)”, explica a GfK. No caso de Portugal, a queda também já é considerável: as expectativas salariais desceram 9 pontos, em relação ao esperado no mês anterior.

Assim como as perspetivas económicas e salariais, a disposição para comprar enfrenta perdas drásticas na Europa (-13 pontos), revelam ainda os dados da GfK. “A Croácia (-27 pontos), Itália e a Áustria (-24 pontos cada) são as mais atingidas neste mês em relação à vontade de comprar, quando comparadas com o mês de fevereiro, e em Portugal, foi registada uma descida de 9 pontos, quando comparado com o mês de fevereiro.”