Clima de consumo cai em fevereiro na Europa, mas Portugal regista subidas

Rua de Santa Catarina, no Porto © André Rolo / Global Imagens

O clima de consumo na Europa caiu para 11,5 pontos percentuais (p.p) em fevereiro face aos 13,7 p.p registados no mês anterior, segundo dados da GfK Portugal. No mesmo sentido decrescente, também as expectativas salariais e a disposição para adquirir algum produto ou serviço apresentaram variações negativas relativamente a janeiro de 2022.

Quanto às expectativas económicas, os dados da GfK mostram que estas variaram em mais quatro pontos, comparativamente com janeiro, tendo a República Checa, Portugal e Áustria registado as maiores subidas, acima dos dez pontos. A Alemanha e a Itália são os países com melhores expectativas económicas.

Já o indicador das expectativas salariais caiu três pontos, em fevereiro. A Hungria assume-se o país com melhores expectativas salariais e Portugal subiu cinco pontos face ao mês anterior, apresentando atualmente um indicador positivo de sete pontos.

A propensão para comprar sofreu também uma perda de dois pontos. A Grécia, a Letónia e a Hungria registam as maiores subidas, com a Hungria e Itália a liderarem a lista de países com maior propensão para comprar. Apesar de ter subido cinco pontos neste indicador, Portugal mantém a predisposição para comprar no negativo.