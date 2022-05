Clima de consumo na Europa atinge valores negativos

Clima de consumo em queda © Igor Martins / Global Imagens

O clima de consumo na Europa caiu em março e chegou a valores negativos, quando comparado com o mês anterior, revelou a GfK Portugal. Segundo a empresa de estudos de mercado, no mês passado registou-se um valor de -0,5 pontos percentuais (p.p.) enquanto em fevereiro o valor atingiu 11,5 p.p.

Também as expectativas económicas, salariais e a disposição para adquirir algum produto/serviço apresentaram variações negativas em relação a fevereiro.

No que às expectativas económicas diz respeito, estas variaram em -37 pontos quando comparadas com fevereiro, com todos os países a apresentarem um clima negativo. A Alemanha é o país com as expectativas económicas menos negativas (-9 pontos). Portugal caiu 46 pontos relativamente ao mês anterior.

Também indicador das expectativas salariais caiu 30 pontos. A Hungria, apesar da queda de 22 pontos, é único país que mantém o indicador positivo. Em Portugal registou-se uma queda de 34 pontos face a fevereiro.

Apesar da conjunta atual, é o indicador da propensão para comprar que menos sofre. Aqui registou-se uma queda de sete pontos. A Hungria, Itália, Sérvia e Bulgária mantêm indicadores positivos (+28, +11, +9 e +4 respetivamente). Em Portugal, a predisposição para comprar caiu nove pontos.