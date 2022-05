Clima de consumo desceu em abril © Pedro Granadeiro / Global Imagens

O clima de consumo na Europa continua a cair. De acordo com a GfK Portugal, em abril o consumo registou -7,2% (em contraponto com -1,4% registados em março). Também a disposição para a aquisição de produtos ou serviços decresceu em abril, e, apesar de se manter no negativo, as expectativas económicas e salariais subiram.

De acordo com os dados divulgados pela GfK, o indicador de expectativas económicas manteve-se negativo em todos os países europeus embora tenha registado uma subida relativamente a março. Portugal subiu oito pontos relativamente ao mês anterior, mantendo uma perspetiva muito negativa (-44 pontos), enquanto a Alemanha é o país com as expectativas económicas menos negativas (-7 pontos).

Também no negativo mantém-se o indicador expectativas salariais, apesar de ter subido 3%. Neste indicador, apenas a Hungria se mantém no positivo. Já Portugal subiu cinco pontos face a março, mas continua a manter uma perspetiva muito negativa, com -29 pontos.

A propensão para comprar caiu oito pontos em abril, com a Hungria, Bulgária e Sérvia a conseguirem manter indicadores positivos (+23, +15 e +11 pontos, respetivamente). Em Portugal, a predisposição para comprar caiu três pontos, refere ainda a GfK.